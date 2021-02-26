За «Тамбов» забил воспитанник. Он побеждал в чемпионате Белоруссии, играл в ПФЛ и уходил из клуба на неделю
«Тамбов» проиграл «Ротору» (1:3) в первом матче РПЛ после возобновления сезона. Единственный гол в составе «Тамбова» забил форвард Артем Архипов. Ему 24 года. Архипов принадлежал «Тамбову» до момента, пока этой зимой не уехал в «Кубань» из ПФЛ. 17 февраля она объявила о переходе Архипова на официальном сайте.
25 февраля «Тамбов» написал о возвращении Архипова, но без конкретных деталей. Transfermarkt пишет, что это аренда. «Кубань» вообще молчит. Архипов занимался в тамбовских академиях с шести лет. Сначала был в клубе «Притамбовье», с 2014 года официально числится в «Тамбове». «Тамбовский курьер» в 2017 году называл его невостребованным талантом.
Вместе с ним в «Тамбове» всегда играл Сергей Архипов – брат-близнец. Он пока в клуб не возвращался, но зимой 2021 года тоже полноценно ушел в «Кубань». Сергей Архипов забивал за «Тамбов» в ФНЛ. Он говорил о брате: «Артему больше нравился бокс, к футболу он был безразличен. Это уже в процессе он изменил к нему свое отношение».
Артем Архипов выходил за «Тамбов» в ПФЛ. В сезоне-2015/16 даже забивал в ворота «Чертаново». Потом Архипов уходил в аренду в «Зоркий», «Городею» и «Шахтер Солигорск».
В «Тамбове» Архипов получал золотые медали за победу в зоне «Центр» ПФЛ. В прошлом сезоне Артем Архипов выиграл с «Шахтером» из Солигорска чемпионат Белоруссии. В августе он даже сыграл за клуб в Лиге Европы, когда «Шахтер» проиграл по пенальти команде «Сфынтул Георге». Transfermarkt оценивает Архипова в 450 тысяч евро.
Когда Архипов играл в Белоруссии, он вспоминал дебют за «Тамбов». Вышел против «Факела» на стадионе, где было десять тысяч зрителей. Тогда Архипова освистывал стадион, потому что он пошел в жесткий подкат и получил карточку: «Думаю: куда я попал? Забить, к сожалению, не получилось, но поиграть в такой атмосфере дорогого стоит. Это было незабываемо».
Перед возобновлением сезона «Тамбов» собрал команду за неделю. Главный тренер Сергей Первушин выделял именно Архипова: «Я очень рад возвращению и, дай боже, дебюту в Премьер-лиге нашего воспитанника тамбовского футбола. Это Артем Архипов, нападающий, который вернулся из солигорского «Шахтера».
РПЛ возобновилась после перерыва. В первом матче «Тамбов» проиграл «Ротору»