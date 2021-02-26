За «Тамбов» забил воспитанник. Он побеждал в чемпионате Белоруссии, играл в ПФЛ и уходил из клуба на неделю

«Тамбов» проиграл «Ротору» (1:3) в первом матче РПЛ после возобновления сезона. Единственный гол в составе «Тамбова» забил форвард Артем Архипов. Ему 24 года. Архипов принадлежал «Тамбову» до момента, пока этой зимой не уехал в «Кубань» из ПФЛ. 17 февраля она объявила о переходе Архипова на официальном сайте.

25 февраля «Тамбов» написал о возвращении Архипова, но без конкретных деталей. Transfermarkt пишет, что это аренда. «Кубань» вообще молчит. Архипов занимался в тамбовских академиях с шести лет. Сначала был в клубе «Притамбовье», с 2014 года официально числится в «Тамбове». «Тамбовский курьер» в 2017 году называл его невостребованным талантом.