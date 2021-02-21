«Тамбов» набрал 16 игроков на матч с «Локомотивом». Рыжиков остался, почти вся основа – новички
В последний момент «Тамбов» все-таки нашел способ для жизни. «Локомотив» даже убирал матч с ним из клубного календаря, но все решилось положительно. Игра состоялась, а «Тамбов» даже набрал полноценный состав.
Перед матчем с «Локомотивом» клуб запустил тред в твиттере, где подробно рассказал об изменениях в составе. Почти все основные игроки уже перешли в другие команды.
Рыжиков, Чагров, Шахов, Кабахидзе – единственные футболисты основы, которые остались в клубе на весеннюю часть сезона. Еще есть три игрока молодежки, которые уже заиграны за «Тамбов» в РПЛ.
«Тамбов» вышел в таком составе на матч с «Локомотивом» в Кубке России:
Сергей Рыжиков, 40 лет. Основной вратарь «Тамбова», который отыграл в сезоне РПЛ 18 матчей. У нас выходило с ним большое интервью. Там Рыжиков рассказывал, почему играет даже в 40.
Зураб Гигашвили, 19 лет. Один из игроков молодежки «Тамбова», который мелькнул в декабрьских матчах. Играет в защите. С ним «Тамбов» пропустил шесть голов за две игры.
Виталий Шахов, 30 лет. Начинал сезон в ФНЛ еще в составе «Оренбурга». В «Тамбове» был игроком подмены. Сыграл шесть матчей, в среднем на поле был по 35 минут.
Александр Денисов, 31 год. Перешел из тульского «Арсенала». Там провел только два августовских матча за сезон. Еще в одном был на скамейке.
Владислав Карапузов, 21 год. Имеет уже десять матчей за два сезона РПЛ. Арендован из «Динамо». На профессиональном уровне забивал только в ПФЛ за «Казанку» и «Динамо-2».
Владимир Кабахидзе, 21 год. Появлялся в РПЛ и в первой части сезона. Сделал голевую передачу в матче с «Зенитом», где «Тамбов» проиграл со счетом 1:4.
Никита Дроздов, 28 лет. Пришел из ФНЛ, где был основным игроком «Факела» (21 матч в сезоне). Никогда в карьере не играл на уровне РПЛ.
Фарход Васиев, 30 лет. Игрок, который сыграл в РПЛ шесть матчей за карьеру. Зацепил в этой лиге сразу четыре команды: «Сатурн», «Крылья Советов», «Шинник» и «Оренбург». За «Сатурн» даже забил.
Тигран Аванесян, 18 лет. ЦСКА отдал Аванесяна «Тамбову» в аренду до конца сезона. До этого он играл только на молодежном уровне.
Роман Минаев, 23 года. Начинал карьеру в курском «Авангарде», а потом пробивался в тульский «Арсенал». В этом сезоне набрал четыре матча, где в среднем выходил на десять минут.
Саид Алиев, 22 года. Главное достижение по карьере – восемь голов в ФНЛ за «Луч». Последним клубом для Алиева был «Велес», где он забил два гола за 14 матчей.
Запасные
Никита Чагров, 25 лет. Запасной вратарь «Тамбова» с одним матчем в РПЛ. Он выходил в матче, где «Тамбов» проиграл «Спартаку» (0:2).
Кирилл Климов, 20 лет. В юности играл за молодежки «Серкль Брюгге» и «Монако». До этого занимался в «Локомотиве». Сейчас принадлежит «Рубину» – тот отдал его в аренду.
Евгений Чабанов, 23 года. Пришел из «Кубани», которая сейчас играет в ПФЛ. До этого принадлежал «Черноморцу» и «Ротору». Играет на позиции форварда.
Николас Лоуренс, 19 лет. Игрок из системы «Тамбова». Провел 90 минут в матче с «Рубином», до этого выходил в конце игры со «Спартаком».
Дмитрий Меренчуков, 21 год. Отличается от других игроков молодежки «Тамбова» тем, что попадал в запас еще на три матча РПЛ (сыграл тоже в двух). И даже четыре раза мелькнул в запасе в прошлом сезоне.
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