«Тамбов» набрал 16 игроков на матч с «Локомотивом». Рыжиков остался, почти вся основа – новички

В последний момент «Тамбов» все-таки нашел способ для жизни. «Локомотив» даже убирал матч с ним из клубного календаря, но все решилось положительно. Игра состоялась, а «Тамбов» даже набрал полноценный состав.

Перед матчем с «Локомотивом» клуб запустил тред в твиттере, где подробно рассказал об изменениях в составе. Почти все основные игроки уже перешли в другие команды.

Рыжиков, Чагров, Шахов, Кабахидзе – единственные футболисты основы, которые остались в клубе на весеннюю часть сезона. Еще есть три игрока молодежки, которые уже заиграны за «Тамбов» в РПЛ.

«Тамбов» вышел в таком составе на матч с «Локомотивом» в Кубке России: