Дмитрий Меренчуков

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«Тамбов» выпустил на игру со «Спартаком» двух игроков молодежной команды. Это их дебют в РПЛ
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«Тамбов» набрал 16 игроков на матч с «Локомотивом». Рыжиков остался, почти вся основа – новички
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