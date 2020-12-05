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Спартак
«Тамбов» выпустил на игру со «Спартаком» двух игроков молодежной команды. Это их дебют в РПЛ
05 декабря, 15:37
Стартовый состав «Тамбова» на матч со «Спартаком»:
Защитник Зураб Гигашвили в этом сезоне провел за «Тамбов» четыре матча в молодежном первенстве. Он никогда не попадал в заявку на игры РПЛ.
Дмитрий Меренчуков отыграл семь матчей за молодежку. Для него это тоже первый выход на поле в матче РПЛ.
Основные игроки «Тамбова» обещали бойкотировать матч против «Спартака» из-за задержки с выплатой зарплат.
«Тамбов» имеет 12 очков за 16 матчей. Команда идет в зоне стыковых матчей.
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