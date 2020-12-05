«Тамбов» выпустил на игру со «Спартаком» двух игроков молодежной команды. Это их дебют в РПЛ

Защитник Зураб Гигашвили в этом сезоне провел за «Тамбов» четыре матча в молодежном первенстве. Он никогда не попадал в заявку на игры РПЛ.

Дмитрий Меренчуков отыграл семь матчей за молодежку. Для него это тоже первый выход на поле в матче РПЛ.

Основные игроки «Тамбова» обещали бойкотировать матч против «Спартака» из-за задержки с выплатой зарплат.

«Тамбов» имеет 12 очков за 16 матчей. Команда идет в зоне стыковых матчей.