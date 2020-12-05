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#Тамбов #РПЛ #Футбол #Спартак #Тамбов #Дмитрий Меренчуков #Зураб Гигашвили

«Тамбов» выпустил на игру со «Спартаком» двух игроков молодежной команды. Это их дебют в РПЛ

05 декабря, 15:37

Стартовый состав «Тамбова» на матч со «Спартаком»:

Защитник Зураб Гигашвили в этом сезоне провел за «Тамбов» четыре матча в молодежном первенстве. Он никогда не попадал в заявку на игры РПЛ.

Дмитрий Меренчуков отыграл семь матчей за молодежку. Для него это тоже первый выход на поле в матче РПЛ.

Основные игроки «Тамбова» обещали бойкотировать матч против «Спартака» из-за задержки с выплатой зарплат.

«Тамбов» имеет 12 очков за 16 матчей. Команда идет в зоне стыковых матчей.

Матч завершен
Спартак
Москва
Ларссон 27
Понсе 62
Ларссон 83
Жиго 87
Понсе 90
5:1
Матч завершен
Тамбов
Тамбов
Онугха 65
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