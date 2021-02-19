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#РПЛ #Футбол #Тамбов #Кубок России

«Тамбов» не снимется с Кубка России и РПЛ, несмотря на финансовые трудности

2 часа назад

«Тамбов» продолжит выступления в Кубке России и РПЛ, говорится в заявлении РФС. Решение приняли после заседания комиссии по лицензированию.

РПЛ выделила «Тамбову» сумму, достаточную для разблокировки счетов. Команда продолжит выступать в российских чемпионатах, ей также разрешили обновить заявку. РФС добавил, что вместе с лигой будет контролировать клуб.

  • Новость появилась на фоне сообщений о том, что «Тамбов» не доиграет сезон из-за финансовых трудностей. Долги команды по зарплатам составляют больше 150 миллионов рублей. Источники ТАСС и РИА «Новости» сообщали о вероятном снятии команды с чемпионатов.
  • Ближайший матч «Тамбова» должен пройти 21 февраля в Москве — игра 1/8 финала Кубка России против «Локомотива». Утром 19 февраля «Р-спорт» заметил, что в календаре на сайте «Локомотива» нет этой игры. Почему московская команда исключила ее из списка, неизвестно.

скриншот с сайта «Локомотива»

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