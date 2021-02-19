«Тамбов» не снимется с Кубка России и РПЛ, несмотря на финансовые трудности

«Тамбов» продолжит выступления в Кубке России и РПЛ, говорится в заявлении РФС. Решение приняли после заседания комиссии по лицензированию.

РПЛ выделила «Тамбову» сумму, достаточную для разблокировки счетов. Команда продолжит выступать в российских чемпионатах, ей также разрешили обновить заявку. РФС добавил, что вместе с лигой будет контролировать клуб.