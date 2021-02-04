Лига сама спасает умерший «Тамбов»: даст деньги, а клубы – игроков в бесплатную аренду. Это точно нормально?

В недавнем интервью Sports.ru президент РПЛ Сергей Прядкин так описал одно из своих главных достижений за время работы в РПЛ:

🗯️«Несмотря на все кризисы, которые переживала наша экономика и индустрия, нам всегда удавалось сохранить спортивную целостность соревнования – не было такого, чтобы клуб не доиграл сезон».

🗯️️️️️️️️️️ Тогда же Прядкин сказал про помощь «Тамбову»: «Я уже подсчитывал, сколько лига им должна до конца сезона. Есть небольшая сумма, которую мы дадим. Я точно сделаю все возможное, чтобы «Тамбов» доиграл, потому что мне важно сохранить целостность соревнования».

Сейчас начало февраля. За три недели до возращения РПЛ «Тамбов» не справляется сам совсем. Его спасает лига. Какими методами?

Еще раз быстро: как там сейчас «Тамбов»?

🗯️Генеральный директор «Тамбова» Ольги Коноваловой о возможном снятии: «99 процентов. И все – клуб прекращает свое существование».

🗯️Спортивный директор Павел Худяков предлагает дождаться 8 февраля (тогда будет собрание), но признает: «Прогноз не очень хороший».

🗯️Тренер Сергей Первушин подтверждает: «У нас осталось девять игроков». Двое из них – вратари, по информации Sport24.

🗯️️️️️️️Губернатор Тамбовской области Александр Никитин: «Тамбов» и так получал бюджетную поддержку, но должно было быть и внебюджетное финансирование. Есть задолженности, поэтому сейчас бюджетного финансирования не будет».

Это тот самый губернатор, которого клуб поддерживал на выборах и посвящал победу. И про которого потом говорил при проблемах: «У игроков очень большие вопросы к губернатору».