Лига сама спасает умерший «Тамбов»: даст деньги, а клубы – игроков в бесплатную аренду. Это точно нормально?
В недавнем интервью Sports.ru президент РПЛ Сергей Прядкин так описал одно из своих главных достижений за время работы в РПЛ:
🗯️«Несмотря на все кризисы, которые переживала наша экономика и индустрия, нам всегда удавалось сохранить спортивную целостность соревнования – не было такого, чтобы клуб не доиграл сезон».
🗯️️️️️️️️️️ Тогда же Прядкин сказал про помощь «Тамбову»: «Я уже подсчитывал, сколько лига им должна до конца сезона. Есть небольшая сумма, которую мы дадим. Я точно сделаю все возможное, чтобы «Тамбов» доиграл, потому что мне важно сохранить целостность соревнования».
Сейчас начало февраля. За три недели до возращения РПЛ «Тамбов» не справляется сам совсем. Его спасает лига. Какими методами?
Еще раз быстро: как там сейчас «Тамбов»?
🗯️Генеральный директор «Тамбова» Ольги Коноваловой о возможном снятии: «99 процентов. И все – клуб прекращает свое существование».
🗯️Спортивный директор Павел Худяков предлагает дождаться 8 февраля (тогда будет собрание), но признает: «Прогноз не очень хороший».
🗯️Тренер Сергей Первушин подтверждает: «У нас осталось девять игроков». Двое из них – вратари, по информации Sport24.
🗯️️️️️️️Губернатор Тамбовской области Александр Никитин: «Тамбов» и так получал бюджетную поддержку, но должно было быть и внебюджетное финансирование. Есть задолженности, поэтому сейчас бюджетного финансирования не будет».
Это тот самый губернатор, которого клуб поддерживал на выборах и посвящал победу. И про которого потом говорил при проблемах: «У игроков очень большие вопросы к губернатору».
Итак, что придумала лига?
Прядкин в рассказал о планах в интервью «Р-Спорт»:
🗯️«Рассматривается вопрос аренд ряда игроков. По предварительным договоренностям «Тамбов» должен получить порядка 51 миллиона рублей (от спонсоров РПЛ). С нашими деньгами у «Тамбова» около 120 миллионов. Это маловато, поэтому надо искать дополнительные средства».
По данным «Спорт-Экспресса», 51 миллион – это сумма, которая полагалась клубу по окончании сезона.
Президент РФС Александр Дюков тоже прокомментировал:
🗯️«Лига и клубы постараются сделать все, чтобы «Тамбов» сумел доиграть. Другие клубы готовы помочь. Насколько я понимаю, речь идет не только о помощи с бесплатной арендой (игроков), но и других видах помощи».
Кто из других клубов уже отреагировал:
- По словам гендиректора «Рубина» Рустема Сайманова клуб готов отдать игроков в бесплатную аренду и платить им зарплату. Ради игровой практики.
- Президент «Урала» Григорий Иванов – против: ««Не понимаю, почему другие клубы должны помогать «Тамбову». Давайте завтра еще один такой клуб появится, тоже поможем. Это же не мы допустили «Тамбов». И в честь чего мы должны помогать?»
Напомните, а где там «Тамбов» в таблице?
На последнем месте c 13 очками после 19 матчей.
Одно очко до зоны стыков, восемь – до безопасного 12-го места. Это за 11 туров до конца.
У вас есть вопросы? У нас – да
❓ Зачем лиге клуб, который все равно умрет, какое бы место ни занял?
❓ Зачем вытаскивать команду, которая не будет ни за что бороться и не станет конкурентоспособной?
❓ Почему лига вообще пустил клуб в сезон, хотя долги перед игроками (а вместе с тем и запреты на регистрацию новичков) существовали у «Тамбова» практически всегда? Как и проблема домашнего стадиона.
❓ Что будет, если такая же история случится с еще одним клубом? Его тоже будут тащить всей лигой?
❓ Для построения рыночной конкурентной открытой среды кейс оживления нерентабельного клуба – это нормальный пример? Это точно верная мотивация остальным, что нужно зарабатывать, привлекать деньги, строить бизнес и быть востребованными?