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Футбол
Персона
Сергей Прядкин
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Сергей Прядкин
Дата рождения
17 августа 1961 г.
Факт
Бывший сотрудник КГБ СССР , ФАПСИ, ФПС, ФСБ России, полковник запаса
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Футбол
Хачатурянц избран новым президентом РПЛ. Он сменил Прядкина, занимавшего пост с 2007 года
#Ашот Хачатурянц
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Прядкин стал советником руководства УЕФА и будет работать с европейскими лигами, клубами и форумом мировых лиг
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08 октября 2021, 19:31
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«Давно пора». Карпин прокомментировал уход Прядкина с поста президента РПЛ
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05 октября 2021, 20:12
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Выборы нового президента РПЛ пройдут 22 ноября
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05 октября 2021, 13:15
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Хачатурянц назначен исполняющим обязанности президента РПЛ. Это глава судейского комитета РФС
#Ашот Хачатурянц
05 октября 2021, 12:26
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05 октября 2021, 15:10
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Что происходило с президентом Прядкиным и РПЛ за полтора года после последних выборов
#Сергей Прядкин
04 октября 2021, 23:10
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04 февраля 2021, 22:30
Что мы узнали из интервью Прядкина: признает проблему бюджетных денег и хочет два дивизиона по 12 команд
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23 декабря 2020, 18:26
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