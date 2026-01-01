Сергей Прядкин

Дата рождения
17 августа 1961 г.
Факт
Бывший сотрудник КГБ СССР , ФАПСИ, ФПС, ФСБ России, полковник запаса
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Футбол
Хачатурянц избран новым президентом РПЛ. Он сменил Прядкина, занимавшего пост с 2007 года
#Ашот Хачатурянц
Футбол
Прядкин стал советником руководства УЕФА и будет работать с европейскими лигами, клубами и форумом мировых лиг
#Сергей Прядкин
Футбол
Хачатурянц – единственный зарегистрированный кандидат на пост президента РПЛ. Выборы пройдут 22 ноября
#Ашот Хачатурянц
Футбол
«Давно пора». Карпин прокомментировал уход Прядкина с поста президента РПЛ
#Сергей Прядкин
Футбол
Выборы нового президента РПЛ пройдут 22 ноября
#РПЛ
Футбол
Хачатурянц назначен исполняющим обязанности президента РПЛ. Это глава судейского комитета РФС
#Ашот Хачатурянц
Все новости
Материалы
Выборы президента РПЛ проходят с одним кандидатом уже 14 лет. Ранее такое встречалось, но регламент был совсем другой
#Ашот Хачатурянц
Как Сергей Прядкин выбирался на пост президента РПЛ: за 14 лет – ни одного конкурента. НИ-ОД-НО-ГО
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#Сергей Прядкин
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Как Прядкин возглавил Премьер-лигу 14 лет назад. Пришел на выборы без программы, но с поддержкой Мутко
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#Сергей Прядкин
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Что происходило с президентом Прядкиным и РПЛ за полтора года после последних выборов
#Сергей Прядкин
Лига сама спасает умерший «Тамбов»: даст деньги, а клубы – игроков в бесплатную аренду. Это точно нормально?
#Тамбов
Что мы узнали из интервью Прядкина: признает проблему бюджетных денег и хочет два дивизиона по 12 команд
#Сергей Прядкин
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