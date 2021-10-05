Сергей Прядкин
Валерий Карпин
«Давно пора». Карпин прокомментировал уход Прядкина с поста президента РПЛ
вчера, 20:12
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал об отношении к уходу Прядкина, когда общался с журналистами. Видео его выступления опубликовано в телеграм-канале «Крысева».
Главные слова Карпина: «Правильное решение. Например, вам мало ситуации с матчем «Сочи» – «Ростов»? Давно пора».
Так Валерий Карпин вспомнил игру, которую «Сочи» выиграл со счетом 10:1. Тогда «Ростов» приехал на матч молодежным составом из-за ситуации с коронавирусом. Карпин в тот момент тренировал «Ростов».
Сергей Прядкин возглавлял Премьер-лигу с ноября 2007 года. До новых выборов главой РПЛ стал Ашот Хачатурянц.
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