«Давно пора». Карпин прокомментировал уход Прядкина с поста президента РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал об отношении к уходу Прядкина, когда общался с журналистами. Видео его выступления опубликовано в телеграм-канале «Крысева».

Главные слова Карпина: «Правильное решение. Например, вам мало ситуации с матчем «Сочи» – «Ростов»? Давно пора».

Так Валерий Карпин вспомнил игру, которую «Сочи» выиграл со счетом 10:1. Тогда «Ростов» приехал на матч молодежным составом из-за ситуации с коронавирусом. Карпин в тот момент тренировал «Ростов».

Сергей Прядкин возглавлял Премьер-лигу с ноября 2007 года. До новых выборов главой РПЛ стал Ашот Хачатурянц.