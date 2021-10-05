Как Прядкин возглавил Премьер-лигу 14 лет назад. Пришел на выборы без программы, но с поддержкой Мутко

Сергей Прядкин официально ушел с поста президента Премьер-лиги. Перед этими были инсайды, что клубы готовы выразить ему вотум недоверия. Прядкин этого не дождался – покинул лигу по собственному желанию. На этой должности его временно заменит Ашот Хачатурянц. Выборы нового главы Премьер-лиги пройдут 22 октября.

Прядкин возглавлял Премьер-лигу с 14 ноября 2007 года. Именно с этой датой отсчитывается его почти 14-летний срок во главе Премьер-лиги. Формально Прядкин мог отработать даже 18 лет – срок его президентства действовал до 2025 года. Даже с досрочным уходом работа в РПЛ стала важной эпохой. И ключевые изменения были еще в момент первого прихода Прядкина.

На тот момент весь русский футбол был другим. Чемпионат России проводился по системе «весна-осень». Русский клубы успешно выступали в еврокубках – ЦСКА даже первым из них взял Кубок УЕФА. Тогда Владимир Путин выразил недовольство уходом футбола на спутниковый канал «НТВ-Плюс» (контракт позже был изменен). А «Зенит» только стал чемпионом России – впервые.