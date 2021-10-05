Как Прядкин возглавил Премьер-лигу 14 лет назад. Пришел на выборы без программы, но с поддержкой Мутко
Сергей Прядкин официально ушел с поста президента Премьер-лиги. Перед этими были инсайды, что клубы готовы выразить ему вотум недоверия. Прядкин этого не дождался – покинул лигу по собственному желанию. На этой должности его временно заменит Ашот Хачатурянц. Выборы нового главы Премьер-лиги пройдут 22 октября.
Прядкин возглавлял Премьер-лигу с 14 ноября 2007 года. Именно с этой датой отсчитывается его почти 14-летний срок во главе Премьер-лиги. Формально Прядкин мог отработать даже 18 лет – срок его президентства действовал до 2025 года. Даже с досрочным уходом работа в РПЛ стала важной эпохой. И ключевые изменения были еще в момент первого прихода Прядкина.
На тот момент весь русский футбол был другим. Чемпионат России проводился по системе «весна-осень». Русский клубы успешно выступали в еврокубках – ЦСКА даже первым из них взял Кубок УЕФА. Тогда Владимир Путин выразил недовольство уходом футбола на спутниковый канал «НТВ-Плюс» (контракт позже был изменен). А «Зенит» только стал чемпионом России – впервые.
В 2007-м выборы проходили в «Лужниках». До избрания Прядкина срок президентства составлял год, сразу с его избранием – три года. Единственным конкурентом Прядкина был Михаил Воронцов. До этого он побеждал на выборах в должности гендиректора «Сатурна». Тогда соперником Воронцова считался Гинер (бывший глава лиги), но он взял самоотвод.
С избранием Прядкина случилось еще одно важное изменение в регламенте. Ранее президентом лиги мог стать независимый кандидат или глава одного из клубов. Поэтому тот же Гинер спокойно одновременно возглавлял ЦСКА и Премьер-лигу. Теперь же главой РПЛ становился только независимый человек. Еще у него появлялась прописанная зарплата – ранее ее не было.
Когда на выборы пришел Сергей Прядкин, Михаил Воронцов снял кандидатуру. Хотя сначала он настраивался на борьбу с Прядкиным. Для этого даже окончательно ушел из «Сатурна», чтобы соответствовать регламенту. Отказ от борьбы Воронцов позже объяснил нехваткой времени. Параллельно с футбольными делами он был еще и депутатом Московской областной думы.
Перед выборами в РПЛ Прядкин уже был связан с русским футболом. Он работал советником президента РФС, а позже еще и исполняющим обязанности гендиректора РФС. Там Прядкин тесно контактировал с Мутко, который в тот момент возглавлял РФС. Именно поддержка Мутко позволила Прядкину прийти на выборы и победить, хотя сам он в победу не верил.
Тут важен ключевой комментарий Михаила Воронцова для материала «Новой газеты»: «Не было смысла конкурировать с человеком Мутко, потому что курсы РФС и РФПЛ совпадают». Прямо перед выборами Мутко публично продвигал Прядкина. Сам Прядкин много раз публично его хвалил. Особенно сильно благодарил в 2019-м, когда Мутко окончательно ушел из РФС.
На сайте РФС написано в профиле Прядкина, что ранее он работал в структурах КГБ СССР, ФАПСИ, ФПС, ФСБ России и Центрального совета спортивного общества «Динамо». В интервью Sports.ru Прядкин рассказывал о попадании в футбол. Ранее он им вообще не увлекался, но помогло знакомство с Константином Сарсанией. Он привел Прядкина в футбол и познакомил с Мутко.
Прядкин говорил: «В 2000-м были реформы силовых структур, я вернулся на службу – и меня порекомендовали в Премьер-лигу к Виталию Леонтьевичу. До 2005 года я был прикомандирован, мы помогали во всем. В 2005-м он предложил мне уволиться и прийти в штат». Так Прядкин признавал, что именно Виталий Мутко открыл ему работу, которую он полюбил.
На первых выборах президента РФС у Прядкина даже не было предвыборной программы. Зато изменения из 2007-го работают до сих пор. Журналист РБК Грант Гетадарян пишет, что новый глава временный глава РПЛ Хачатурянц откажется от зарплаты на два года (если выиграет выборы). Зато Прядкин получит ее за эти же два года – вот и итог той реформы 2007-го.
Другая ситуация с первых выборов повторялась с Прядкиным много раз. Он переизбирался на пост президента Премьер-лиги трижды – всегда на пять лет. И не имел формальных конкурентов в борьбе за это место. Последнее переизбрание вообще было досрочным. В январе 2020-го клубы РПЛ позволили Прядкину остаться на пять лет, а официально переизбрали его через два месяца.
В октябре 2021 года Сергей Прядкин все-таки ушел.