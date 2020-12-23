Что мы узнали из интервью Прядкина: признает проблему бюджетных денег и хочет два дивизиона по 12 команд

Попасть в футбол помог Сарсания, работал с Мутко

🤝 Прядкин и Сарсания дружили. После того, как Сарсания получил первую агентскую лицензию, позвал Прядкина помогать в агентстве. Он занимался документацией, изучил агентский рынок, присутствуя с Сарсанией на переговорах .

Позже состоялось знакомство с Мутко: «В 2000-м были реформы силовых структур, я вернулся на службу – и меня порекомендовали в Премьер-лигу к Виталию Леонтьевичу. До 2005 года я был прикомандирован, мы помогали во всем. В 2005-м он предложил мне уволиться и прийти в штат. Я пришел – сначала советником, а потом генеральным директором. По сути, официально Виталий Леонтьевич дал мне дорогу».

Выступает за увеличение количества топовых матчей

⬆️ ⬇️ Два дивизиона по 12 команд – такой вариант интересен Прядкину.

« Схема с 24 командами в двух дивизионах была бы идеальна : увеличение количества топовых матчей влечет за собой рост рейтингов и выручки. Тем самым клубы, которые попадут в РПЛ-2, в финансовом плане даже выиграют за счет потенциально бОльших сумм от распределения доходов с медиа- и коммерческих контрактов. Ведь ключевой драйвер роста – матчи категории АА (между пятью лучшими командами прошлого сезона – прим.) и АВ».

Говорит о стратегии развития до 2025 года

♻️ В нескольких словах: «Это про продукт, маркетинг, продажи и управление».

Как это планировалось и что не получилось: «Я представлял программу на выборах в начале года, мы бы доработали и приняли ее еще раньше, если бы не коронавирус. Но пришлось перенаправить ресурсы, чтобы доиграть предыдущий сезон и начать новый. Вся аналитическая часть закончена, и там не кратковременный взгляд – затронут обширный круг вопросов, о которых ты говоришь. Стратегию готовили не старые менеджеры, а ребята, за которыми будущее .

Молодые ребята, которые сейчас у меня работают, перевернули мое восприятие стратегических вопросов».