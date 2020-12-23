Что мы узнали из интервью Прядкина: признает проблему бюджетных денег и хочет два дивизиона по 12 команд
Президент РПЛ Сергей Прядкин дал большое интервью Sports.ru, в котором рассказал, как попал в футбол, что позитивного произошло в лиге, какова дальнейшая стратегия, и что делать с трансляциями и бюджетными деньгами.
В футбол играл редко, но курировал команду после училища
⚽️ Прядкин рассказал, что в детстве немного играл в футбол, но успеха добивался в самбо и дзюдо. Закончив училище, попал по распределению в курирование штатных спортивных команд по линии войск КГБ СССР.
В подчинение Прядкину попала команда «Динамо» (Кашира, Московская область), где играли Василий Кульков, Константин Сарсания, Андрей Чернышов, Равиль Сабитов.
«Они служат, а я их должен контролировать. Как начальники в футбольных командах работают – так и я. Стал на матчи ездить, смотреть – мои ребята все же. До этого я любил футбол, но не было такого [погружения]. Потом сменилось поколение: пришел Саша Точилин, другие динамовские ребята».
Попасть в футбол помог Сарсания, работал с Мутко
🤝 Прядкин и Сарсания дружили. После того, как Сарсания получил первую агентскую лицензию, позвал Прядкина помогать в агентстве. Он занимался документацией, изучил агентский рынок, присутствуя с Сарсанией на переговорах.
Позже состоялось знакомство с Мутко: «В 2000-м были реформы силовых структур, я вернулся на службу – и меня порекомендовали в Премьер-лигу к Виталию Леонтьевичу. До 2005 года я был прикомандирован, мы помогали во всем. В 2005-м он предложил мне уволиться и прийти в штат. Я пришел – сначала советником, а потом генеральным директором. По сути, официально Виталий Леонтьевич дал мне дорогу».
Выступает за увеличение количества топовых матчей
⬆️ ⬇️ Два дивизиона по 12 команд – такой вариант интересен Прядкину.
«Схема с 24 командами в двух дивизионах была бы идеальна: увеличение количества топовых матчей влечет за собой рост рейтингов и выручки. Тем самым клубы, которые попадут в РПЛ-2, в финансовом плане даже выиграют за счет потенциально бОльших сумм от распределения доходов с медиа- и коммерческих контрактов. Ведь ключевой драйвер роста – матчи категории АА (между пятью лучшими командами прошлого сезона – прим.) и АВ».
Говорит о стратегии развития до 2025 года
♻️ В нескольких словах: «Это про продукт, маркетинг, продажи и управление».
Как это планировалось и что не получилось: «Я представлял программу на выборах в начале года, мы бы доработали и приняли ее еще раньше, если бы не коронавирус. Но пришлось перенаправить ресурсы, чтобы доиграть предыдущий сезон и начать новый. Вся аналитическая часть закончена, и там не кратковременный взгляд – затронут обширный круг вопросов, о которых ты говоришь. Стратегию готовили не старые менеджеры, а ребята, за которыми будущее.
Молодые ребята, которые сейчас у меня работают, перевернули мое восприятие стратегических вопросов».
Выделяет три хороших итога работы в лиге
✅ «Нам всегда удавалось сохранить спортивную целостность соревнования – не было такого, чтобы клуб не доиграл сезон».
✅ «Абсолютно непредсказуемый чемпионат. У нас нет стабильных чемпионов, как «Реал» или «Барселона», «Бавария», которые доминируют на протяжении десятков лет».
✅ «Доволен нашей материальной базой. Безусловно, это заслуга чемпионата мира, но совсем в прошлое ушли вопросы полей – только в Сочи сейчас затронули, но это рабочие моменты, уже справились. Я доволен, что в первом дивизионе есть 4-5 команд с современными аренами – такого в жизни не было!»
Хотел бы на федеральном канале показывать один матч и обзор тура
📺 Если бы не было «Матч ТВ»:
«Продакшеном и контролем занимаемся сами. Один матч и хороший обзор тура показываем на федеральном канале. Остальное я бы все увел в платную подписку. И что особенно важно: в диджитал-среде должен быть очень удобный, интуитивно понятный сервис для просмотра матчей. Плюс продумать вопрос дистрибуции в различных онлайн-сервисах и у операторов спутниковых и кабельных каналов».
Проблема бюджетного финансирования все так же существует
💰 Прядкин до сих пор озвучивает желание лиги – уйти от бюджетного финансирования, но признает, что на данный момент это невозможно.
«Придет в какую-нибудь область губернатор, который любит бобслей или хоккей, – и каюк футболу. Но что сделать, если мы живем так? Мы сидим на бюджетной игле. В РПЛ половина – это частно-государственные партнерства типа РЖД, «Газпрома», «Ростеха», таких можно восемь набрать. А восемь у меня сидят на бюджетах. А в ФНЛ из 20 клубов, думаю, 18 сидят на бюджетах».
Об изменениях за время его работы в главе лиги
По пунктам:
✅ «Ребрендинг. Мы очень долго к нему шли. Прежнее позиционирование – оно у меня даже в папке еще есть – больше относилось к советской эпохе. Мишка наш очень здорово лег, лига стала узнаваемее. Даже западная аудитория очень здорово мишку оценила».
✅ «Развитие социальных сетей и визуальной составляющей должно играть очень большую роль. Многие из моих ребят меня к этому подталкивали. Мы стали более открытыми. В этом направлении у нас была стагнация».
✅ «Изменение управленческой структуры лиги. Сейчас мы достаточно грамотно подошли к этому вопросу – есть молодая команда, есть три ключевых блока. Это спортивный блок, блок коммерции и маркетинга, блок оперативной деятельности».
Упомянул слухи о системе идентификации болельщиков
🛂 Вероятно, речь идет о внедрении Fan ID.
«Где-то в телеграм-каналах пишут, что Прядкин собирается взять на себя идентификацию болельщиков – но я к этому никакого отношения иметь не буду. Я с чистой совестью сюда пришел и с чистой совестью хочу уйти. Мне абсолютно не надо, чтобы меня проверяли в КРИ (контрольно-ревизионная инспекция) или Счетной палате. У меня есть доверие, есть цели и задачи, есть место, где я чуть-чуть в бизнесе зарабатываю – не здесь, это не связано со спортом».
13 лет на посту. Работу намерен продолжать
🔨 Прядкин признался: работа тяжелая, но – любимая. Он остается на ней, потому что любит справедливость и не любит сдаваться.
«Я всегда играл честно со всеми. Никто – даже среди крупных чиновников или по службе моей – не скажет, что я когда-то играл нечестно. А когда необоснованно обливают грязью ни за что – это не конструктив. Это не те люди, которых надо уважать. Я такое терпеть не могу. Потом кто-то признает, что это было то-то и то-то».
Уход состоится, когда клубам надоест
❌ «Если уйду, то просто завершив работу. Как говорил Мутко в свое время, чтобы бюджетик в ноль был, никаких долгов не оставалось, чтобы ребята были нормальные, которые продолжат дело, и чтобы Премьер-лига процветала. Я не вечный. Только это сдерживает. Я не хочу сдаваться. И еще важна поддержка клубов.
Не будет ее, скажут клубы «Геннадьич, все, устали» – не вопрос, тогда я уйду тоже с чистой совестью – ну, не устраиваю. Пока устраиваю, буду работать».