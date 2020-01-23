РФС и РПЛ спорят из-за выборов Прядкина. Их провели по странной схеме, и никто не понимает, законно ли
16 января состоялось одно из самых громких собраний клубов РПЛ за последнее время. Сначала все обсуждали решение расширить РПЛ до 18 команд, теперь – фокус на переизбрании Сергея Прядкина президентом РПЛ.
Сами выборы прошли странно:
- Сначала представители РПЛ и РФС вместе обсуждали реформы лиги
- Затем добрались до «прочих» вопросов заседания, и представителей РФС, как пишет «БИЗНЕС Online», попросили выйти, так как следующие вопросы к ним не относятся.
- Представители клубов РПЛ просто предложили досрочно переизбрать Прядкина (его срок полномочий истекал в апреле) и единогласно проголосовали.
Ни выдвижения кандидатов, ни других привычных процедур не было. «Известия» пишут, что РФС недоволен этим и хочет признать выборы нелегитимными. В РПЛ претензии комментируют коротко: «Все принципы и требования с учетом применимых норм уставных и регламентирующих документов РФС и РПЛ при избрании Сергея Прядкина президентом были соблюдены».
Какие есть аргументы?
Позиция 1: выборы нелегитимны.
В основном здесь ссылаются на устав РПЛ, а именно на пункт 14.4. Он звучит так:
Предложения Членов Премьер - Лиги по кандидатам на пост Президента Премьер - Лиги выдвигаются на очередном отчётно-выборном заседании Общего собрания Членов Премьер - Лиги. Выдвигать кандидатов на пост Президента Премьер - Лиги вправе только Члены Премьер - Лиги.
Несмотря на то, что Прядкина поддержали все клубы, никакого отчетно-выборного заседания для выдвижения кандидатов не было. Значит, Прядкина нельзя считать выдвинутым кандидатом, а в таком случае и выбрать его тоже нельзя.
Позиция 2: выборы легитимны.
Здесь всем СМИ помогла разобраться юридическая компания SILA. Пересказываем основные пункты:
- Во-первых, согласно Гражданскому Кодексу оспорить решение собрания могут только его участники, то есть клубы РПЛ. РФС к ним не относится. Таким образом, даже если выборы прошли бы с нарушениями, оспорить их могут только клубы, а так как все поддержали Прядкина, вряд ли они это сделают.
- Решения, не включенные в повестку дня, можно признать ничтожными, если в собрании приняли участие не все клубы РПЛ. Но здесь тоже не сходится – голосовали все 16 клубов.
- Дополнять повестку дня можно в ходе заседания, в этом нет ничего противозаконного.
В итоге получается, что при любом раскладе как-то повлиять на результаты могут только клубы РПЛ. РФС напрямую ничего сделать не может.
А зачем вообще их было проводить сейчас?
Версия первая, официальная
Ее озвучил сам Прядкин после заседания. Логика такая, что этот вопрос лучше решать сейчас, чем в апреле.
«Меня досрочно переизбрали на новый срок, это действительно так. Это произошло в конце собрания. Вышло так, что у меня срок заканчивается в апреле, за месяц до конца чемпионата. Клубы посчитали, что это неправильно. Поэтому клубы единогласно приняли решение меня переизбрать на пять лет. За это им большое спасибо».
Версия вторая, из-за допросов по договорнякам
Сейчас МВД изучает потенциально договорной матч «Чайка» – «Черноморец», и Прядкина вызывали на допрос по этому делу. Журналист Сергей Егоров еще до начала заседания писал, что клубы РПЛ хотят переизбрать его для того, чтобы поддержать президента в этой ситуации. Спорно, но допустим.
Версия третья, из-за альтернативного кандидата
Эту версию озвучил «БИЗНЕС Online». По их мнению, РФС планировал предложить альтернативного кандидата, поэтому клубы максимально оперативно провели выборы, чтобы исключить вмешательство других лиц.
Но и тут есть нестыковки. Как мы уже знаем, предложить своего кандидата могут только клубы РПЛ. При этом все из них на голосовании поддержали Прядкина. Тогда какого влияния РФС они опасались, если все клубы согласны с переизбранием? И даже если предположить, что РФС смог бы убедить один из клубов поддержать другого кандидата, этого явно бы не хватило для большинства.