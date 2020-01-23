РФС и РПЛ спорят из-за выборов Прядкина. Их провели по странной схеме, и никто не понимает, законно ли

А зачем вообще их было проводить сейчас?

Версия первая, официальная

Ее озвучил сам Прядкин после заседания. Логика такая, что этот вопрос лучше решать сейчас, чем в апреле.

«Меня досрочно переизбрали на новый срок, это действительно так. Это произошло в конце собрания. Вышло так, что у меня срок заканчивается в апреле, за месяц до конца чемпионата. Клубы посчитали, что это неправильно. Поэтому клубы единогласно приняли решение меня переизбрать на пять лет. За это им большое спасибо».

Версия вторая, из-за допросов по договорнякам

Сейчас МВД изучает потенциально договорной матч «Чайка» – «Черноморец», и Прядкина вызывали на допрос по этому делу. Журналист Сергей Егоров еще до начала заседания писал, что клубы РПЛ хотят переизбрать его для того, чтобы поддержать президента в этой ситуации. Спорно, но допустим.

Версия третья, из-за альтернативного кандидата

Эту версию озвучил «БИЗНЕС Online». По их мнению, РФС планировал предложить альтернативного кандидата, поэтому клубы максимально оперативно провели выборы, чтобы исключить вмешательство других лиц.

Но и тут есть нестыковки. Как мы уже знаем, предложить своего кандидата могут только клубы РПЛ. При этом все из них на голосовании поддержали Прядкина. Тогда какого влияния РФС они опасались, если все клубы согласны с переизбранием? И даже если предположить, что РФС смог бы убедить один из клубов поддержать другого кандидата, этого явно бы не хватило для большинства.