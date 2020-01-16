Все реформы русского футбола – в одном месте: расширение РПЛ, отмена лимита для четырех стран, старый президент
На общем собрании представителей клубов РПЛ обсуждались вопросы по формированию футбольных турниров: чемпионата, Кубка, пункта по легионерам и других важных моментов.
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Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что большинство клубов проголосовали за расширение РПЛ. «Необходимо проанализировать ситуацию в ФНЛ. Плюс нельзя нарушать спортивный принцип. Если эти критерии удастся соблюсти, то, наверное, РФС поддержит [расширение лиги]», – отметил Бабаев.
По информации журналиста Сергея Егорова, 14 из 16 клубов выступили за расширение лиги. Против этого – «Зенит» и «Спартак».
«Расширение лиги было одним из основных вопросов. Нам была поставлена задача увеличить интенсивность нашего чемпионата и изменить формат чемпионата. Большинством принят вариант с гладким чемпионатом без плей-офф с расширением лиги до 18 команд», – отметил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Сейчас в РПЛ выступает 16 команд. С 15 и 16 мест вылетают в ФНЛ напрямую, с 13 и 14 – играют в стыковых матчах с третьей и четвертой командами ФНЛ. Основные вопросы при реорганизации – с какого сезона вводить расширение, под каким форматом оно будет, как в связи с этим будет выглядеть календарь.
Реформа Кубок России – думают даже о групповом этапе
«За реформу кубка клубы проголосовали с перевесом в один голос», – слова Бабаева. Есть два варианта. Здесь надо читать внимательно.
Первый:
• Стадия 1/128 финала: 60 команд (54 из ПФЛ + 6 из МРО) делятся на 20 групп по три клуба. Выходят 20 победителей групп;
• 1/64: эти 20 команд образуют 10 пар и определяют победителей в двухматчевом противостоянии; параллельно с этим 16 клубов ФНЛ делятся на восемь пар, также играют по два матча; две лучших команды ФНЛ в таблице – выходят напрямую без матчей. Таким образом, из этой стадии выбираются 10+8+2=20 команд;
• 1/32 + 1/16: к 20 командам, вышедшим из 1/64, добавляются 10 команд РПЛ, которые заняли 7-16 места в прошлом сезоне. Эти 30 делятся на 10 групп по три команды (строгий принцип – в каждой группе одна команда РПЛ, одна – ФНЛ, одна – ПФЛ/МРО), выходят 10 победителей групп;
• 1/8: к этим 10 командам добавляются еще шесть из РПЛ (1-6 места в прошлом сезоне), дальше все уже по классической схеме.
Второй:
Здесь, по сути, то же самое, что в первом, только групп на одной из стадий будет не десять, а 11 по три клуба: там будут 22 команды из ПФЛ/ФНЛ и 11 из РПЛ. Победители групп выйдут в 1/8 финала на пять лучших команд РПЛ дальше все по обычной схеме с четвертьфиналами, полуфиналами и финалом.
Пока это лишь наметки, согласовывать с РФС будут позже.
Игроки из стран ЕАЭС не будут легионерами
В российском чемпионате футболисты из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будут считаться легионерами. На интернет-портале правовой информации опубликован соответствующий приказ Министерства спорта РФ.
Страны ЕАЭС – Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.
Кроме того, с сезона-2020/21 в РПЛ будет действовать лимит «8+17» – в заявке клуба на сезон должно быть не более восьми легионеров. В ФНЛ – не больше четырех иностранцев.
Президент Прядкин переизбран на пять лет
«Меня досрочно переизбрали на новый срок, это действительно так. Это произошло в конце собрания. Вышло так, что у меня срок заканчивается в апреле, за месяц до конца чемпионата. Клубы посчитали, что это неправильно. Поэтому клубы единогласно приняли решение меня переизбрать на пять лет. За это им большое спасибо», – сообщил Прядкин. Он возглавляет РПЛ с 2007 года.