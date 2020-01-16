Все реформы русского футбола – в одном месте: расширение РПЛ, отмена лимита для четырех стран, старый президент

«Расширение лиги было одним из основных вопросов. Нам была поставлена задача увеличить интенсивность нашего чемпионата и изменить формат чемпионата. Большинством принят вариант с гладким чемпионатом без плей-офф с расширением лиги до 18 команд», – отметил президент РПЛ Сергей Прядкин.

Сейчас в РПЛ выступает 16 команд. С 15 и 16 мест вылетают в ФНЛ напрямую, с 13 и 14 – играют в стыковых матчах с третьей и четвертой командами ФНЛ. Основные вопросы при реорганизации – с какого сезона вводить расширение, под каким форматом оно будет, как в связи с этим будет выглядеть календарь.

Реформа Кубок России – думают даже о групповом этапе

«За реформу кубка клубы проголосовали с перевесом в один голос», – слова Бабаева. Есть два варианта. Здесь надо читать внимательно.

Первый:

• Стадия 1/128 финала: 60 команд (54 из ПФЛ + 6 из МРО) делятся на 20 групп по три клуба. Выходят 20 победителей групп;

• 1/64: эти 20 команд образуют 10 пар и определяют победителей в двухматчевом противостоянии; параллельно с этим 16 клубов ФНЛ делятся на восемь пар, также играют по два матча; две лучших команды ФНЛ в таблице – выходят напрямую без матчей. Таким образом, из этой стадии выбираются 10+8+2=20 команд;

• 1/32 + 1/16: к 20 командам, вышедшим из 1/64, добавляются 10 команд РПЛ, которые заняли 7-16 места в прошлом сезоне. Эти 30 делятся на 10 групп по три команды (строгий принцип – в каждой группе одна команда РПЛ, одна – ФНЛ, одна – ПФЛ/МРО), выходят 10 победителей групп;

• 1/8: к этим 10 командам добавляются еще шесть из РПЛ (1-6 места в прошлом сезоне), дальше все уже по классической схеме.