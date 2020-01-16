Как Сергей Прядкин выбирается на пост президента РПЛ: за 18 лет – ни одного конкурента. НИ-ОД-НО-ГО
В день, когда Госдума утверждала нового премьер-министра, РПЛ тоже сделала важный кадровый выбор. Только ничего нового в нем нет. Президентом лиги снова стал Сергей Прядкин. Это будет его четвертый срок.
Вот краткая хронология его устойчивости.
2007:
Раньше президентом РПЛ мог стать только кто-нибудь из руководителей клубов. И на год. Но на выборах-2007 президент РФС Виталий Мутко поддержал кандидатуру своего подчиненного Сергея Прядкина, у которого на тот момент не было даже предвыборной программы. Узнав об этом, действующий президент РПЛ и единственный конкурент на этих выборах Михаил Воронцов досрочно снял свою кандидатуру. Прядкина лига выбирала безальтернативно и сразу на три года. Благодаря реформе, которую ранее внес сам Воронцов: лигой может управлять человек не из клубов.
2010:
Сергей Прядкин выбран единогласно и безальтернативно. На пять лет.
2015:
Сергей Прядкин выбран единогласно и безальтернативно. На пять лет.
2020:
Сергей Прядкин выбран единогласно и безальтернативно. На пять лет.
Тут – чуть подробнее. Потому что в этот раз РПЛ пошла дальше. Прядкина выбрали без выборов. Официально они должны были состояться в апреле, но клубы, которые собрались для обсуждения всяких реформ, в конце быстро провели голосование и продлили полномочия Прядкина заранее. Единогласно и безальтернативно. На пять лет.
Sports.ru, ссылаясь на устав РПЛ, отмечает, что по правилам до таких выборов нужно проводить отчетно-выборное собрание, где выдвигаются кандидаты (даже если он один).
Журналист и инсайдер Сергей Егоров пишет, что клубы РПЛ проигнорировали собственный устав, чтобы поддержать Прядкина. За день до собрания он давал показания в МВД по делу о договорняке в матче «Чайка» – «Черноморец». Который был в ПФЛ.
Вот что говорит сам Прядкин:
«Меня досрочно переизбрали на новый срок, это действительно так. Это произошло в конце собрания. Вышло так, что у меня срок заканчивается в апреле, за месяц до конца чемпионата. Клубы посчитали, что это неправильно. Поэтому клубы единогласно приняли решение меня переизбрать на пять лет. За это им большое спасибо»