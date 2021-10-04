Что происходило с президентом Прядкиным и РПЛ за полтора года после последних выборов

В январе 2020 года Сергей Прядкин был досрочно переизбран на пятилетний срок. РФС решение не утвердил из-за нарушения регламента. В феврале все 16 клубов РПЛ единогласно выдвинули его кандидатуру. Еще через месяц переизбрание произошло официально. Безальтернативно, единогласно.

РФС и РПЛ спорят из-за выборов Прядкина. Их провели по странной схеме, и никто не понимает, законно ли

Спустя полтора года разные источники информируют о скором уходе Прядкина с должности президента РПЛ и недоверии клубов к нему. Похоже, его уход – уже решенный вопрос.

Что случилось за это время:

Наступила пандемия коронавируса, но чемпионат был доигран

Пандемия появилась как раз когда Прядкин переизбирался. Следом за этим остановилась РПЛ. В мае Нобель Арустамян писал, что клубы выступают против доигровки сезона, а Дюков и Прядкин – за.

Чемпионат в итоге возобновился в июне. Тогда же Прядкин сказал, что финансовых потерь у лиги нет.