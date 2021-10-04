Что происходило с президентом Прядкиным и РПЛ за полтора года после последних выборов
В январе 2020 года Сергей Прядкин был досрочно переизбран на пятилетний срок. РФС решение не утвердил из-за нарушения регламента. В феврале все 16 клубов РПЛ единогласно выдвинули его кандидатуру. Еще через месяц переизбрание произошло официально. Безальтернативно, единогласно.
РФС и РПЛ спорят из-за выборов Прядкина. Их провели по странной схеме, и никто не понимает, законно ли
Спустя полтора года разные источники информируют о скором уходе Прядкина с должности президента РПЛ и недоверии клубов к нему. Похоже, его уход – уже решенный вопрос.
Что случилось за это время:
Наступила пандемия коронавируса, но чемпионат был доигран
Пандемия появилась как раз когда Прядкин переизбирался. Следом за этим остановилась РПЛ. В мае Нобель Арустамян писал, что клубы выступают против доигровки сезона, а Дюков и Прядкин – за.
Чемпионат в итоге возобновился в июне. Тогда же Прядкин сказал, что финансовых потерь у лиги нет.
Были частые скандалы во время доигровки чемпионата
И просто непонятные истории:
- В «Ростове» игроки заразились коронавирусом прямо перед возобновлением сезона, поэтому основа села на карантин, а молодежка проиграла в Сочи 1:10.
- В «Динамо» коронавирус – матч с «Краснодаром» был перенесен.
- Подозрения на коронавирус в «Уфе»: команда играла дальше, просто аккуратно убирая подозреваемых в заражении.
- Коронавирус в «Оренбурге»: клуб отказался играть молодежкой и получил два технических поражения.
Валерий Карпин злился на Прядкина, называя лигу «Роспотребнадзор-Чемпионат России». «Каждый клуб подчиняется требованиям своего региона и своего регионального Роспотребнадзора», – оправдывался Прядкин.
Главная претензия – отсутствие четкости оценки принятых клубами мер и слабое взаимодействие между Роспотребнадзором и РПЛ.
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Чемпионат доиграть удалось, но уже тогда пошли слухи о возможном снятии Прядкина из-за недовольства клубов. Об этом писал журналист Сергей Егоров.
Был клуб, который доигрывал сезон и расформировывался
Он так и не сыграл в своем городе, постоянно арендовал чужой стадиона, потом его игроки бойкотировали матчи, а дальше он проиграл все последние 13 игр. Речь, конечно, о «Тамбове».
Прядкин рассказывал: «Нам всегда удавалось сохранить спортивную целостность соревнования – не было такого, чтобы клуб не доиграл сезон». Лига помогла «Тамбову» закончить сезон-2020/21.
После этого история «Тамбова» закончилась – он не вылетел ни в ФНЛ, ни в ПФЛ, а просто был расформирован.
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Разговоры о реформе российских лиг по предложению Hypercube
РФС пригласил компанию Hypercube, чтобы она спроектировала необходимые реформы российского футбола. Рассматривается увеличение количества конкурентных матчей, изменение форматов.
А еще различные вопросы – например, по лимиту на легионеров или возможности введения налога на роскошь.
Реакция у российских клубов разная. По информации «РБ Спорт», при увеличении контракта на телеправа они бы могли согласиться на реформы. Обсуждение будет продолжено.
На права телетрансляций объявлен тендер
В сентябре правление РПЛ объявило конкурс на реализацию медиаправ. Сейчас российскую лигу показывает «Матч ТВ». Кто будет транслировать ее в сезонах с 2022/23 по 2025/26 станет известно позже.
Пока же «Матч ТВ» и Okko предлагают по шесть миллиардов рублей, есть интерес и от видеосервиса Start.
Сейчас права на РПЛ стоят на уровне 1,7 млрд рублей. Если будет шесть млрд, то по стоимости прав РПЛ вклинится между Норвегией и Швецией.
РПЛ впервые объявила тендер на права трансляций. Денег точно станет больше. Но, похоже, у «Матч ТВ» есть только один-два конкурента
Судейские скандалы и странность в последнем туре
Вокруг РПЛ их было много именно в сезоне-2020/21. «Спартак» угрожал сняться с чемпионата уже после первого тура, Вилков нарушал протокол ВАР, а потом вообще закончил с судейством, клубы постоянно жаловались на решения арбитров.
А в последнем туре решавший вопрос вылета матч «Уфа» – «Арсенал» из-за жары прошел не в одно время с другими. В итоге «Арсенал» уже оставался при любых раскладах, а «Уфе» нужно было не проиграть. «Уфа» выиграла 2:1, а «Ротор», закончивший свой матч за два часа до этого, вылетел.
РПЛ в ответ на претензии сослалась на регламент и уточнила, что решение было принято ради здоровья участников. «Ротор» обратился в КДК, но ничего этим не добился.
Результаты в футболе за это время лучше не стали
Сама организация вряд ли может как-то кардинально на них повлиять, но негативный фон от них, естественно, присутствует.
- Лишь одна победа на групповом этапе еврокубков за 24 матча в сезоне-2020/21.
- Тогда же – ноль российских команд в евровесне.
- Вылет «Ростов» и «Динамо» на ранних стадиях еврокубков в 2020-м и «Сочи» с «Рубином» – в 2021-м.
- Провал сборной России на Евро-2020.
Преемниками Прядкина называются Хачатурянц и Митрофанов или кто-то из руководителей клубов – Бабаев, Пивоваров, Сайманов или Газизов.