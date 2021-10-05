Прядкин подал в отставку с поста президента РПЛ

Журналист Сергей Егоров пишет со ссылкой на «РБ Спорт», что Сергей Прядкин уходит из РПЛ по соглашению сторон. Он работал на должности президента лиги с 14 ноября 2007 года.

Прядкин объявил о своем решении перед началом общего собрания клубов РПЛ. Информацию о его уходе подтверждают «Чемпионат» и «Матч ТВ».

Sport24 писал, что клубы РПЛ могут выразить Прядкину вотум недоверия, если он не уйдет сам.

16 января 2020 года Прядкин был досрочно переизбран на пост президента РПЛ. Тогда он сам говорил, что останется в лиге еще на пять лет.

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