Сергей Прядкин
РПЛ
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#Сергей Прядкин #РПЛ

Прядкин подал в отставку с поста президента РПЛ

вчера, 12:06

Официальный сайт РПЛ

Журналист Сергей Егоров пишет со ссылкой на «РБ Спорт», что Сергей Прядкин уходит из РПЛ по соглашению сторон. Он работал на должности президента лиги с 14 ноября 2007 года.

Прядкин объявил о своем решении перед началом общего собрания клубов РПЛ. Информацию о его уходе подтверждают «Чемпионат» и «Матч ТВ».

Sport24 писал, что клубы РПЛ могут выразить Прядкину вотум недоверия, если он не уйдет сам.

16 января 2020 года Прядкин был досрочно переизбран на пост президента РПЛ. Тогда он сам говорил, что останется в лиге еще на пять лет.

Хачатурянц назначен исполняющим обязанности президента РПЛ. Это глава судейского комитета РФС

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Источник:
Телеграм-канал «РБ Спорт»
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