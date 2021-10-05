Ашот Хачатурянц
Сергей Прядкин
Хачатурянц назначен исполняющим обязанности президента РПЛ. Это глава судейского комитета РФС
вчера, 12:26
Сергей Прядкин покинул пост президента РПЛ. О своем решении он объявил перед стартом общего собрания клубов.
«Матч ТВ» пишет, что временным исполняющим обязанности главы РПЛ назначен Ашот Хачатурянц. Он утвержден по итогам голосования клубов.
Журналист Сергей Егоров добавляет важное: Хачатурянц утвержден до выборов нового президента РПЛ.
В ноябре 2019 года Ашот Хачатурянц возглавил судейский комитет РФС.
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