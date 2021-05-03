Полный гайд по проблемам «Тамбова»: долги, стадион, игнор властей, помощь РПЛ и конец истории
«Тамбов» был создан в 2013 году.
🔝 В 2016-м он попал в ФНЛ, где за три сезона не опускался ниже пятого места.
🔝 В 2019-м «Тамбов» вышел в РПЛ, где сначала занял 14-е место, а потом и 16-е.
🔚 История клуба завершится 16 мая – в последнем туре РПЛ. В этот день он примет чемпиона – «Зенит».
«Мы не подали на лицензирование – команда не будет играть ни в ФНЛ, ни в ПФЛ, это уже точно», – подтвердил спортивный директор клуба Павел Худяков.
Вот как все происходило:
Долги на разных уровнях
В ноябре 2020-го слухи о больших задержках зарплат в «Тамбове» стали фактами, многие игроки бойкотировали матч со «Спартаком», некоторые обратились с жалобами или покинули клуб.
Запрет на регистрацию новых игроков – обычное дело для «Тамбова».
🚫 Сентябрь-2019 – запрет из-за долга перед Галиулиным.
🚫 Ноябрь-2019 – долг перед Овсиенко и Маркеловым.
🚫 Май-2020 – долг перед Косициным.
🚫 Ноябрь-2020 – долг перед Юргановым и Кленкиным.
🚫 Январь-2021 – долг перед четырьмя игроками.
Пять (!) запретов менее чем за полтора года.
Также Sports.ru писал, что «Тамбов» не полностью рассчитался с РПЛ по членским взносам за первый сезон. По новому регламенту-2020/21 членские взносы составляют 12,5 миллиона рублей.
Еще была информация о долге в 9,5 млн рублей за услуги стюардов перед волгоградской фирмой, причем за год клуб ничего не платил, так что вынужден возвращать деньги по суду.
Поддержка местных властей, а потом игнор
Губернатор Александр Никитин поддерживал команду еще в 2016-м, когда она выиграла зону «Центр» во втором дивизионе, приняв их со словами: «Вы добились феноменальной, сумасшедшей победы». Сам он заступил на пост главы администрации за полгода до этого.
Но уже в 2017-м Никитин сказал: «Будут и дальше так играть, будем поддерживать, но не только бюджетным рублем, в спорте нужно находить другие формы поддержки, без якорного спонсорства сложно. В крупных регионах практически у всех команд есть якорные спонсоры, нам тоже нужно найти».
В 2019-м «Тамбов» вышел в РПЛ – эту задачу Никитин ставил клубу перед началом сезона. После чего дал задание провести реконструкцию стадиона в максимально короткие сроки.
Команда поддерживала Никитина перед выборами осенью 2020-го и даже посвящала ему победы. Он обещал помочь им после выборов, легко их выиграл, набрав 79,3% голосов. «И пропал. С ним нет никакой связи, обо всех обещаниях он, наверное, забыл», – сказал экс-форвард клуба Михаил Костюков. Потом пошли бойкоты, уходы из клуба, жалобы в РФС.
🔥 Бюджет на период 2021-й: «Доходная часть – 47,6 млрд рублей, расходная - 50,7 млрд рублей, дефицит - 2,4 млрд рублей». Обсуждалось, что в 2021 году «Тамбов» может получить из регионального бюджета 204,4 млн руб. В 2020-м было выделено 342,4 млн.
Стадион до сих пор готовится
Тамбовский стадион «Спартак» был реконструирован еще полвека назад, поэтому для его соответствия главным турнирам в России требовался новый ремонт.
🏗️ 2017 год – начало реконструкции.
🏗️ Лето-2018 – выполнено два из четырех этапов, включая реконструкцию поля, обновление инфраструктуры, установку техники для обслуживания поля.
🏗️️️️ В 2019-м стадион еще непригоден, так что «Тамбов» начинал сезон-2019/20 в Саранске, а завершал в Нижнем Новгороде. Аренда стадиона в Саранске обходилась в 2,4 млн рублей за матч, в Нижнем Новгороде – 1,2 млн.
🏗️ «За стадион «Спартак» в Тамбове мы в ФНЛ платили 120 тыс. рублей. И в РПЛ вряд ли бы сумма была более 300 тыс. рублей», – слова гендиректора клуба Ольги Коноваловой.
🏗️ Сезон-2020/21 «Тамбов» проводит в Саранске, так как работы на «Спартаке» до сих пор не завершены.
Директор по связям с общественностью РПЛ Сергей Алексеев сказал полтора года назад: «В следующем сезоне «Тамбову» будет запрещено играть в Саранске. Каждая команда РПЛ будет обязана играть в том субъекте, где заявлена».
🔥 РФС перед началом сезона-2020/21 – разрешил: «Это связано с тем, что из-за коронавирусной инфекции клубы не смогли провести запланированные работы по реконструкции арен для приведения их в соответствие критериям для игр в РПЛ».
Результаты слабые, но их могло не быть еще весной
⚔️ В сезоне-2019/20 «Тамбов» боролся за место в РПЛ. В предпоследнем туре «Сочи» не вышел на матч из-за коронавируса и получил техническое поражение – так «Тамбов» обеспечил себе РПЛ на следующий сезон. Он финишировал 14-м, но стыковые матчи были отменены.
⚔️ В сезоне-2020/21 «Тамбов» ушел на зимнюю паузу последним, но отставал от 13-го места на очко. Но в целом, весь второй круг не вылезал из зоны вылета. Из последних 16 матчей (на момент написания статьи к 28 туру) он проиграл 15. Официально вылет состоялся за два тура до конца.
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🔥 Коновалова оценивала вероятность снятия «Тамбова» в 99 процентов еще перед возобновлением сезона:
«На сегодняшний день не вижу ни одного источника финансирования, ни стадиона. Даже академия футбола вышла из состава учредителей клуба, что является одним из требований правил лицензирования. В составе клуба должна быть молодежь, академия футбола. Они вышли. И все. Нет ни одного критерия, который клуб бы выполнял в отношении Премьер-Лиги и даже ФНЛ».
Лига помогла доиграть сезон
В середине февраля угроза снятия «Тамбова» была запредельно высокой. «Р-Спорт» писал, что «Тамбов» снимется с Кубка России, и документы будут отправлены за несколько дней до игры с «Локомотивом».
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🆘 Стало известно, что РПЛ согласилась выделить средства «Тамбову» в обмен на выполнение ряда условий. Одно из них – гарантия от Никитина на выделение 150-200 миллионов рублей регионом на развитие детско-юношеского футбола.
В это же время начальник управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов рассуждал о том, что в регионе планируется создать новый футбольный клуб, который будет заявлен в ПФЛ в следующем сезоне. Но в марте «Р-Спорт» писал, что финансировать развитие футбола в регионе тамбовские власти не намерены.
🆘 В интервью Sports.ru президент РПЛ Сергей Прядкин говорил об одном из своих главных достижений:️ «Несмотря на все кризисы, которые переживала наша экономика и индустрия, нам всегда удавалось сохранить спортивную целостность соревнования – не было такого, чтобы клуб не доиграл сезон». Он пообещал сделать все возможное, чтобы клуб не снялся.
🆘 О том, как можно спасти «Тамбов», Прядкин рассказал о планах в интервью «Р-Спорт»: «Рассматривается вопрос аренд ряда игроков. По предварительным договоренностям «Тамбов» должен получить порядка 51 миллиона рублей (от спонсоров РПЛ). С нашими деньгами у «Тамбова» около 120 миллионов. Это маловато, поэтому надо искать дополнительные средства».
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🆘 Зимой состав «Тамбова» пополнили два десятка человек – бесплатно или в аренду. Помогали клубы РПЛ: «Уфа», «Рубин», «Арсенал», ЦСКА, «Динамо», «Краснодар» и «Ростов». Приезжали игроки из ФНЛ – из «Велеса», «Факела» и «Нефтехимика». Были пополнения из ПФЛ от «Кубани», от белорусского «Торпедо», от латвийского «Ноа».
Худяков говорил, что арендованным игрокам «Тамбов» платит примерно 12 тысяч рублей, остальное платят клубы. Зарплаты игроков «Тамбова» на контракте – максимум 50 тысяч.
За «Тамбов» забил воспитанник. Он побеждал в чемпионате Белоруссии, играл в ПФЛ и уходил из клуба на неделю
Кратко, что было во второй части сезон
«Тамбов» согласился доиграть сезон в Кубке (вылетел сразу) и РПЛ.
💰 В начале марта «Тамбов» получил деньги от РПЛ и начал гасить долги.
🧑🤝🧑 8 марта клуб поставил рекорд РПЛ – за сезон в его составе сыграло 45 человек.
🚔 Позже два игрока Герман и Еркин были вызваны РФС – они подозревались в ставках на матчи.
🆕 В игре против «Тамбова» на посту тренера ЦСКА дебютировал Ивица Олич.
🚨 В апреле пришел штраф после жалобы шести игроков на невыплату зарплат.
⏬ 2 мая «Тамбов» официально вылетел, проиграв «Ростову» в 28-м туре.
На следующий день после вылета Худяков сказал, что команда не подала заявку на лицензирование. Конец.