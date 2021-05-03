Полный гайд по проблемам «Тамбова»: долги, стадион, игнор властей, помощь РПЛ и конец истории

«Тамбов» был создан в 2013 году.

🔝 В 2016-м он попал в ФНЛ, где за три сезона не опускался ниже пятого места.

🔝 В 2019-м «Тамбов» вышел в РПЛ, где сначала занял 14-е место, а потом и 16-е.

🔚 История клуба завершится 16 мая – в последнем туре РПЛ. В этот день он примет чемпиона – «Зенит».

«Мы не подали на лицензирование – команда не будет играть ни в ФНЛ, ни в ПФЛ, это уже точно», – подтвердил спортивный директор клуба Павел Худяков.

Вот как все происходило:

Долги на разных уровнях

В ноябре 2020-го слухи о больших задержках зарплат в «Тамбове» стали фактами, многие игроки бойкотировали матч со «Спартаком», некоторые обратились с жалобами или покинули клуб.

Запрет на регистрацию новых игроков – обычное дело для «Тамбова».

🚫 Сентябрь-2019 – запрет из-за долга перед Галиулиным.

🚫 Ноябрь-2019 – долг перед Овсиенко и Маркеловым.

🚫 Май-2020 – долг перед Косициным.

🚫 Ноябрь-2020 – долг перед Юргановым и Кленкиным.

🚫 Январь-2021 – долг перед четырьмя игроками.

Пять (!) запретов менее чем за полтора года .

Также Sports.ru писал, что «Тамбов» не полностью рассчитался с РПЛ по членским взносам за первый сезон . По новому регламенту-2020/21 членские взносы составляют 12,5 миллиона рублей.