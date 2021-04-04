Дебютный матч Олича в ЦСКА: интервью на русском, хорватский баннер, четыре пенальти за 65 минут

За время паузы в чемпионате у ЦСКА сменился тренер. Ивица Олич получил контракт и сразу вывел ЦСКА на первую игру под своим руководством. Соперник – едва собранный «Тамбов», который до этого матча забил только один гол весной. «Тамбов» занимал последнее место в РПЛ, ЦСКА перед стартом игры делил пятое место с «Рубином» и «Сочи».

Олич формально удивил уже выбором стартового состава. Впервые в стартовом составе вышел новичок Эмиль Бохинен. До этого он провел два полных матча на скамейке, а в игре с «Зенитом» сыграл 23 минуты. Олич поставил Бохинена в стартовый состав на «Тамбов», потому что дисквалификацию получил Ильзат Ахметов.

Еще Олич не взял на игру Илью Шкурина, выпустил Сигурдссона, привычно оставил в запасе Федора Чалова. Тот за время паузы сыграл за сборную на молодежном Евро-2021. Там Чалов поучаствовал в трех голах России в матче с Исландией, но больше не забивал. Мы подробно рассказывали об этом матче Чалова в отдельном материале.

Чалов вышел в старте впервые за три месяца. Сразу забил за сборную и раздал голевые

В первом предматчевом интервью Ивица Олич разговаривал на чистом русском языке. Рассказывал о первой игре в России против «Шинника».