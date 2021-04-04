Дебютный матч Олича в ЦСКА: интервью на русском, хорватский баннер, четыре пенальти за 65 минут
За время паузы в чемпионате у ЦСКА сменился тренер. Ивица Олич получил контракт и сразу вывел ЦСКА на первую игру под своим руководством. Соперник – едва собранный «Тамбов», который до этого матча забил только один гол весной. «Тамбов» занимал последнее место в РПЛ, ЦСКА перед стартом игры делил пятое место с «Рубином» и «Сочи».
Олич формально удивил уже выбором стартового состава. Впервые в стартовом составе вышел новичок Эмиль Бохинен. До этого он провел два полных матча на скамейке, а в игре с «Зенитом» сыграл 23 минуты. Олич поставил Бохинена в стартовый состав на «Тамбов», потому что дисквалификацию получил Ильзат Ахметов.
Еще Олич не взял на игру Илью Шкурина, выпустил Сигурдссона, привычно оставил в запасе Федора Чалова. Тот за время паузы сыграл за сборную на молодежном Евро-2021. Там Чалов поучаствовал в трех голах России в матче с Исландией, но больше не забивал. Мы подробно рассказывали об этом матче Чалова в отдельном материале.
Чалов вышел в старте впервые за три месяца. Сразу забил за сборную и раздал голевые
В первом предматчевом интервью Ивица Олич разговаривал на чистом русском языке. Рассказывал о первой игре в России против «Шинника».
По матчу у ЦСКА сразу возникли сложности. Игорь Дивеев сфолил в собственной штрафной. Пенальти реализовал Артем Архипов. Он же забивал за «Тамбов» в ворота «Ротора». «Ого», – так ЦСКА начал пост о голе Архипова.
ЦСКА отыгрался к 26-й минуте. Фернандес заработал пенальти, когда пнул мяч в руку Алиеву. Олич в момент пробития прятался на скамейке. В третий раз за сезон пенальти забил Влашич. Тогда ЦСКА показал видео со стадиона, где фанаты подготовили для Олича кричалки и баннер.
«Добро пожаловать домой, Ивица!»
В твиттере было и так:
Во втором тайме ЦСКА еще дважды бил пенальти. Сначала забил Рондон, у которого возникли личные счеты с вратарем «Тамбова» Сычевым (из-за его спасения).
Потом все тот же Виталий Сычев вытащил удар Николы Влашича. Влашич до этого только раз не забивал пенальти в сезоне-2020/21 – в игре с «Локомотивом».
За 20 минут до конца матча Олич расстроился из-за травмы Магнуссона. Врачи унесли его с поля на носилках. Вместо Магнуссона на поле вышел Карпов. Тот не играл за ЦСКА с 10 декабря, когда провел 12 минут с «Динамо» из Загреба.
Так завершился первый матч Олича в роли главного тренера ЦСКА: