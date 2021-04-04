Вратарь «Тамбова» потащил удар Рондона с двух метров. Реакция – ☄️

Матч против ЦСКА стал для Виталия Сычева третьим в профессиональном футболе. Впервые он сыграл на таком уровне в матче ПФЛ. В сезоне-2018/19 вышел за «Казанку» в игре против клуба «Псков-747» (1:2). Уже в этом сезоне Сычев дебютировал в РПЛ в матче с «Краснодаром» – там пропустил четыре гола. Теперь он попал в состав на игру с ЦСКА. Сычеву 21 год.

Способности Сычева отмечал даже Гилерме. Он рассказывал официальному сайту «Локомотива»: «Новое поколение намного перспективнее моего. Взять хотя бы ребят из «Казанки». С нами тренировался Виталий Сычев – высокий парень, очень перспективный. С ним работает хороший тренер – Алексей Поляков. Если Виталий продолжит в том же духе, все получится».

На уход Виктора Гончаренко и перспективы ЦСКА повлиял проигранный матч с «Арсеналом». Там Рондон тоже неудачно проявил себя. ЦСКА устроил навал на последних секундах, но Рондон не попал по пустым воротам в решающей атаке. В том моменте ему помешал защитник, хотя на повторе это почти невозможно разглядеть.

Назначение Олича не повлияло на перспективы Федора Чалова и Ильи Шкурина. Чалов еще ни разу за весну не выходил в стартовом составе ЦСКА. Шкурин на эту игру вообще не попал в заявку. Саломон Рондон появляется в старте на каждую игру РПЛ. До этого матча он забил за ЦСКА два гола и сделал ассист.

Во втором тайме игры с «Тамбовом» Рондон реализовал пенальти. Виталий Сычев вытащил еще один пенальти от Влашича.