Рондон ездил за любимым тренером в Китай, учил детей языкам и ждал перехода в «МЮ»
Саломон Рондон вернулся в РПЛ через пять лет. По полтора сезона он провел в «Рубине» и «Зените». Потом уехал в АПЛ, когда на сезон-2015/16 в РПЛ был ужесточен лимит на легионеров.
«Мы вынуждены отпустить Рондона из-за этой ситуации с лимитом. Удивительно, что второй бомбардир по итогам прошлого сезона оказался не нужен в России», – сердился тогда Андре Виллаш-Боаш.
Дальше были четыре сезона в Англии. Самый дорогой трансфер «Вест Бромвича», хет-трик головой, удаление за удар той же головой в лицо соперника. И слезы на поле, когда тяжелую травму в борьбе с ним получил игрок «Эвертона». Потом «Ньюкасл» и отъезд в китайскую Суперлигу.
Уехал в Китай за любимым тренером
Сумма трансфера составила 18 миллионов евро. Рондон согласился играть за «Далянь Ифан», который возглавил Рафаэль Бенитес – вместе они работали в «Ньюкасле».
Рондон рассчитывал остаться в «Ньюкасле», но клуб не продлил контракт с Бенитесом, а сам Рондон принадлежал «Вест Бромвичу»: «Когда он сказал, что покидает клуб, вероятность того, что я останусь в клубе, очень сильно сократилась».
За Бенитесом Рондон и поехал в Китай: «Я в долгу перед ним за те советы, которые он мне дал в «Ньюкасле». Я всегда старался его слушать, это придавало мне сил». И все-таки позже, уже в Китае, Рондон рассуждал, как здорово было бы вернуться в «Ньюкасл».
А в «Даляни» он поиграл с Мареком Гамшиком и Янником Феррейрой-Карраско.
Был близок к переходу в «МЮ»
В конце января 2020 года, когда закрывалось зимнее трансферное окно, «МЮ» искал нападающего на остаток сезона. Тогда он арендовал из «Шанхая Шеньхуа» Одиона Игало – как раз из-за коронавируса остановился чемпионат Китая.
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Одним из вариантов был Рондон – «МЮ» вел переговоры с его агентом. «Предложения не было, но, думаю, к нему было близко», – говорил игрок позже.
В Китае забивал, но ни за что не боролся
Переехав в Китай, Рондон говорил, что спокойно относится к критике и прогнозам, согласно которым он затормозит там свою карьеру. Он долго советовался с семьей, а потом говорил о детях:
«Мои дети были в России, они говорят по-английски и по-испански, учат итальянский, хочу, чтобы учили и китайский. Это лучшее, что могу им дать. Хочу дать им понять, что в жизни нужно быть готовыми – если не будешь учиться и готовиться правильно физически и психологически, то будет очень сложно».
Нормальная результативность в Китае: 14 голов за 27 матчей, шесть голевых передач. Но клуб ни за что не боролся – в 2019-м он финишировал в середине таблицы, в 2020-м еще и скатился.
За те четыре месяца, что продолжался чемпионат Китая в 2020-м, Рондон лишь однажды не забивал три матча подряд – в самом конце. До этого – максимум две игры подряд без голов. Год он закончил двумя матчами за сборную Венесуэлы, где забил победный гол в ворота Чили.
А в октябре не ездил, потому что его не пустил клуб из-за ситуации с коронавирусом. Тогда Рондон выкатил объяснение в твиттере: сделал все возможное, чтобы попасть в сборную, но придется принять все, что творится в мире.
В Китае наступило ограничение зарплат для легионеров. Правило было введено в декабре 2020-го. Теперь в сезоне-2021 иностранный игрок в этой стране не может получать больше $3,63 миллиона в год.
Рондон сейчас
Ему 31 год. Но упоминающих об этом Рондон тут же назовет дилетантами: «У меня ни разу не было серьезной травмы. Я слежу за своим питанием, потому что я профессионал. Когда люди говорят о моем возрасте, я понимаю, что они ничего не знают о футболе».
Виктор Гончаренко уверен: «Со всех сторон считаем, что он очень хорошо нам подходит. Хотим как можно быстрее его внедрить. Высокий нападающий, который может хорошо работать спиной к воротам соперника, обладает опытом. По тому, как мы играем в атаке, нужен форвард, способный оказать давление в штрафной площади».