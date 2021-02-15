Рондон ездил за любимым тренером в Китай, учил детей языкам и ждал перехода в «МЮ»

Саломон Рондон вернулся в РПЛ через пять лет. По полтора сезона он провел в «Рубине» и «Зените». Потом уехал в АПЛ, когда на сезон-2015/16 в РПЛ был ужесточен лимит на легионеров.

«Мы вынуждены отпустить Рондона из-за этой ситуации с лимитом. Удивительно, что второй бомбардир по итогам прошлого сезона оказался не нужен в России», – сердился тогда Андре Виллаш-Боаш.

Дальше были четыре сезона в Англии. Самый дорогой трансфер «Вест Бромвича», хет-трик головой, удаление за удар той же головой в лицо соперника. И слезы на поле, когда тяжелую травму в борьбе с ним получил игрок «Эвертона». Потом «Ньюкасл» и отъезд в китайскую Суперлигу.