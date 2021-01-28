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#Адольфо Гайч #РПЛ #Футбол #ЦСКА #Серия А #Беневенто

ЦСКА потратил 9 млн на Гайча и убрал его уже через полгода. Давайте разберемся, что это такое

3 часа назад
Александр Плеханов

Адольфо Гайч и Игорь Дивеев.

Официальный сайт ПФК ЦСКА

ЦСКА осознанно покупал Гайча, но он не вписался в состав

Гайч стал главной покупкой ЦСКА в летнее трансферное окно. Transfermarkt пишет, что сумма трансфера составила 8,5 миллиона евро. В интервью «СЭ» Бабаев подтвердил: плата за переход примерно соответствует цифрам в районе 8,5-9 миллионов евро. Там же сказал, что ЦСКА договорился с «Сан-Лоренсо» об определенном графике выплат.

Покупка Гайча согласована с Виктором Гончаренко. Его слова через несколько дней после официального оформления трансфера: «В атаке должно быть постоянное движение. Гайч подходит под эти характеристики. Он агрессивный, взрывной, физически сильный. При этом очень старается, у него огромное желание проявить себя. Не сомневаюсь, что Гайч нам поможет».

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💤 Гайч дважды вышел за ЦСКА в старте на матчи РПЛ.

💤 Единственное результативное действие в чемпионате – ассист в матче с «Ростовом».

💤 Один старт в Лиге Европы – один гол «Вольфсбергу».

💤 Гайч 15 раз выходил на замену в матчах всех турниров. И ничем в них не отметился.

💤 Теперь Гайч уходит в «Беневенто». ЦСКА уже убрал его из заявки на РПЛ.

Гайч провалился в ЦСКА из-за проблем с физикой. Клуб больше доверял Чалову

Василий Березуцкий говорил о Гайче в интервью Василию Конову. Рассказывал, что у Гайча проблемы с физическим состоянием. Повлияла ситуация с коронавирусом – перед трансфером в ЦСКА Гайч какое-то время ничего не делал. Березуцкий признал, что тренерский штаб ЦСКА мог ошибиться в физической подготовке Гайча к сезону в РПЛ.

Сам Гайч подробно рассказывал о нескольких месяцах в России. Он связал этот период с адаптацией. На первом этапе у Гайча были проблемы с коммуникацией – он почти ничего не понимал. Потом выучил главные русские слова, к декабрю лучше чувствовал партнеров. С адаптацией Гайчу помогал Фернандес, с которым он жил в одном номере.

ЦСКА пробивал позицию, что Гайч просто долго адаптировался. Сглаживать ситуацию мешали агенты: еще в начале ноября психанул Пабло Каро. Он сравнил Гайча и Чалова. Оба на тот момент имели по одному голу в сезоне, но Чалов играл чаще. Каро сказал: «Учитывая статистику вашего девятого номера, Гайч должен играть в основе и забивать голы уже с завтрашнего дня».

«Танк» – одно из прозвищ Гайча.

твиттер ЦСКА

17 декабря был главный матч, который определил все перспективы Гайча по этому сезону. ЦСКА победил «Ростов» со счетом 3:1. Так клуб закрепился на втором месте в РПЛ перед зимней паузой. Федор Чалов в этой игре оформил хет-трик – всего у него стало пять голов в сезоне. Адольфо Гайч вышел вместо него на 90-й минуте.

ЦСКА отобьет деньги за Гайча через «Беневенто»

«Беневенто» только один раз за сезон забил три гола в матче. Это было еще во втором туре, когда клуб обыграл «Сампдорию» (3:2). По таблице все не так плохо. «Беневенто» проводит первый сезон в Серии А, но уже идет на 11-м месте. За 19 матчей клуб имеет 22 очка. Проблема в разнице голов – 23:36. «Сампдория» идет десятой, а забила сразу на семь мячей больше.

«Беневенто» давно следит за Гайчем. Подтверждает спортивный директор Паскуале Фоджа: «У него отличные физические качества. Я наблюдаю за ним больше года. У нас не самая большая команда, поэтому я даже не мог проявить к нему интерес. Большие команды могли легко сделать это за нас». Теперь «Беневенто» подписывает Гайча, но с трансфером не все так просто.

Филиппо Индзаги сейчас тренирует «Беневенто».

Keystone Press Agency/Global Look Press

Corriere dello Sport расписала происходящее с Гайчем в Италии. Он уже прошел медобследование, но официальное объявление задерживается из-за бюрократических моментов. «Беневенто» получит Гайча в состав к 7 февраля, когда сыграет с «Сампдорией». Примерные детали перехода: аренда за 300 тысяч евро с правом выкупа за 12 миллионов.

«Милан» интересовался Гайчем перед его трансфером в ЦСКА. Этой зимой он выбирал из предложений «Антверпена», «Беневенто» и других слабо раскрученных команд. «Дженоа» – единственный более-менее статусный клуб, который претендовал на Гайча. С ним ЦСКА не договорился по срокам аренды и финансовым деталям.

ЦСКА берет на место Гайча турка Тосуна из «Эвертона». Если окончательно договорятся, это будет аренда до конца сезона.

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