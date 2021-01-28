ЦСКА потратил 9 млн на Гайча и убрал его уже через полгода. Давайте разберемся, что это такое

ЦСКА осознанно покупал Гайча, но он не вписался в состав

Гайч стал главной покупкой ЦСКА в летнее трансферное окно. Transfermarkt пишет, что сумма трансфера составила 8,5 миллиона евро. В интервью «СЭ» Бабаев подтвердил: плата за переход примерно соответствует цифрам в районе 8,5-9 миллионов евро. Там же сказал, что ЦСКА договорился с «Сан-Лоренсо» об определенном графике выплат.

Покупка Гайча согласована с Виктором Гончаренко. Его слова через несколько дней после официального оформления трансфера: «В атаке должно быть постоянное движение. Гайч подходит под эти характеристики. Он агрессивный, взрывной, физически сильный. При этом очень старается, у него огромное желание проявить себя. Не сомневаюсь, что Гайч нам поможет».

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💤 Гайч дважды вышел за ЦСКА в старте на матчи РПЛ.

💤 Единственное результативное действие в чемпионате – ассист в матче с «Ростовом».

💤 Один старт в Лиге Европы – один гол «Вольфсбергу».

💤 Гайч 15 раз выходил на замену в матчах всех турниров. И ничем в них не отметился.

💤 Теперь Гайч уходит в «Беневенто». ЦСКА уже убрал его из заявки на РПЛ.