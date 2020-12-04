Сейчас вам станет очень грустно. Мы покажем разницу масштаба ЦСКА и команды, которая его выбила
ЦСКА проиграл «Вольфсбергу» в пятом туре Лиги Европы – 0:1. В двух матчах против этой команды у ЦСКА всего одно очко – в первом матче была ничья 1:1.
Просто сравниваем ЦСКА с командой, из-за которой он лишился плей-офф ЛЕ.
1. Стоимость состава.
Transfermarkt пишет, что состав ЦСКА стоит 138,2 млн евро; «Вольфсберга» – 13,75. ЦСКА дороже в 10 раз.
2. Опыт в еврокубках в последние пять сезонов.
ЦСКА: три группы Лиги чемпионов, из одной выбрался в плей-офф Лиги Европы. Две группы Лиги Европы, из которых он не вышел
«Вольфсберг»: в сезоне-2019/20 дебютировал в группе Лиги Европы – и сразу занял четвертое место. В этом сезоне – еще одно попадание в группу Лиги Европы.
3. Место в чемпионате сейчас.
ЦСКА: после 16 туров 32 очка. Делит первое место с «Зенитом» и «Спартаком».
«Вольфсберг»: в восьми матчах набрал 10 очков, благодаря которым занимает седьмую строчку таблицы чемпионата Австрии.
4. Траты в летнее трансферное окно:
ЦСКА в летнее трансферное окно потратил 30 млн евро. «Вольфсберг» – 1,3 млн.
5. Самый дорогой игрок.
Никола Влашич – самый дорогой игрок ЦСКА. В июле-2019 ЦСКА заплатил за него «Эвертону» 15,7 млн евро.
Стоимость самого дорогого игрока «Вольфсберга» составляет 3,6 млн евро – это про Деяна Йовелича. Его «Вольфсберг» взял в годичную аренду у «Айнтрахта».
Если говорить об игроках, которые принадлежат «Вольфсбергу», то самый дорогой – Дарио Визингер. Он пришел в «Вольфсберг» в сентябре из словенской «Целе» за 800 тысяч евро. Сейчас стоит 900 тысяч.
6. Титулы и опыт тренеров.
Виктор Гончаренко тренирует с 2004 года. Работает со взрослыми командами – с 2007-го. За это время шесть раз становился чемпионом Белоруссии, брал Кубок и Суперкубок страны (трижды). В России он вместе с ЦСКА брал Суперкубок.
Виктор Гончаренко пять раз выходил на групповой этап Лиги чемпионов (три раза – с БАТЭ, дважды – с ЦСКА). Еще он семь раз играл в группе Лиги Европы:
У Фердинанда Фельдхофера карьера скромнее. Еще пять лет назад он был менеджером по маркетинговому развитию в IT. В 2015-м начал тренерскую карьеру в клубе из третьей австрийской лиги. В 2019-м попал в «Вольфсберг».
Наш текст о нем:
Тренер «Вольфсберга» работал маркетологом в IT. Специально, чтобы соскучиться по футболу
Для Фельдховера это первый сезон в Лиге Европы.
7. Достижения клубов.
ЦСКА – это шесть побед в РПЛ, по семь Кубков и Суперкубков России+победа в Кубке УЕФА-2005.
«Вольфсберг» – это победа во второй австрийской лиге в сезоне-2011/12.