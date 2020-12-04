Сейчас вам станет очень грустно. Мы покажем разницу масштаба ЦСКА и команды, которая его выбила

5. Самый дорогой игрок.

Никола Влашич – самый дорогой игрок ЦСКА. В июле-2019 ЦСКА заплатил за него «Эвертону» 15,7 млн евро.

Стоимость самого дорогого игрока «Вольфсберга» составляет 3,6 млн евро – это про Деяна Йовелича. Его «Вольфсберг» взял в годичную аренду у «Айнтрахта».

Если говорить об игроках, которые принадлежат «Вольфсбергу», то самый дорогой – Дарио Визингер. Он пришел в «Вольфсберг» в сентябре из словенской «Целе» за 800 тысяч евро. Сейчас стоит 900 тысяч.

6. Титулы и опыт тренеров.

Виктор Гончаренко тренирует с 2004 года. Работает со взрослыми командами – с 2007-го. За это время шесть раз становился чемпионом Белоруссии, брал Кубок и Суперкубок страны (трижды). В России он вместе с ЦСКА брал Суперкубок.

Виктор Гончаренко пять раз выходил на групповой этап Лиги чемпионов (три раза – с БАТЭ, дважды – с ЦСКА). Еще он семь раз играл в группе Лиги Европы:

С ЦСКА – три раза.

С БАТЭ – три раза.

С «Кубанью» – один раз.

У Фердинанда Фельдхофера карьера скромнее. Еще пять лет назад он был менеджером по маркетинговому развитию в IT. В 2015-м начал тренерскую карьеру в клубе из третьей австрийской лиги. В 2019-м попал в «Вольфсберг».

Наш текст о нем:

Тренер «Вольфсберга» работал маркетологом в IT. Специально, чтобы соскучиться по футболу

Для Фельдховера это первый сезон в Лиге Европы.