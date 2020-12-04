ЦСКА
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Футбол
Виктор Гончаренко
Фердинанд Фельдхофер
Никола Влашич
Вольфсберг
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#ЦСКА #Футбол #Лига Европы #Никола Влашич #Виктор Гончаренко #Вольфсберг #Фердинанд Фельдхофер

Сейчас вам станет очень грустно. Мы покажем разницу масштаба ЦСКА и команды, которая его выбила

04 декабря, 01:13

ЦСКА проиграл «Вольфсбергу» в пятом туре Лиги Европы – 0:1. В двух матчах против этой команды у ЦСКА всего одно очко – в первом матче была ничья 1:1.

Просто сравниваем ЦСКА с командой, из-за которой он лишился плей-офф ЛЕ.

1. Стоимость состава.

Transfermarkt пишет, что состав ЦСКА стоит 138,2 млн евро; «Вольфсберга» – 13,75. ЦСКА дороже в 10 раз.

2. Опыт в еврокубках в последние пять сезонов.

ЦСКА: три группы Лиги чемпионов, из одной выбрался в плей-офф Лиги Европы. Две группы Лиги Европы, из которых он не вышел

«Вольфсберг»: в сезоне-2019/20 дебютировал в группе Лиги Европы – и сразу занял четвертое место. В этом сезоне – еще одно попадание в группу Лиги Европы.

3. Место в чемпионате сейчас.

ЦСКА: после 16 туров 32 очка. Делит первое место с «Зенитом» и «Спартаком».

«Вольфсберг»: в восьми матчах набрал 10 очков, благодаря которым занимает седьмую строчку таблицы чемпионата Австрии.

4. Траты в летнее трансферное окно:

ЦСКА в летнее трансферное окно потратил 30 млн евро. «Вольфсберг» – 1,3 млн.

5. Самый дорогой игрок.

Никола Влашич – самый дорогой игрок ЦСКА. В июле-2019 ЦСКА заплатил за него «Эвертону» 15,7 млн евро.

Стоимость самого дорогого игрока «Вольфсберга» составляет 3,6 млн евро – это про Деяна Йовелича. Его «Вольфсберг» взял в годичную аренду у «Айнтрахта».

Если говорить об игроках, которые принадлежат «Вольфсбергу», то самый дорогой – Дарио Визингер. Он пришел в «Вольфсберг» в сентябре из словенской «Целе» за 800 тысяч евро. Сейчас стоит 900 тысяч.

6. Титулы и опыт тренеров.

Виктор Гончаренко тренирует с 2004 года. Работает со взрослыми командами – с 2007-го.  За это время шесть раз становился чемпионом Белоруссии, брал Кубок и Суперкубок страны (трижды). В России он вместе с ЦСКА брал Суперкубок.

Виктор Гончаренко пять раз выходил на групповой этап Лиги чемпионов (три раза – с БАТЭ, дважды – с ЦСКА). Еще он семь раз играл в группе Лиги Европы:

У Фердинанда Фельдхофера карьера скромнее. Еще пять лет назад он был менеджером по маркетинговому развитию в IT. В 2015-м начал тренерскую карьеру в клубе из третьей австрийской лиги. В 2019-м попал в «Вольфсберг».

Наш текст о нем:

Тренер «Вольфсберга» работал маркетологом в IT. Специально, чтобы соскучиться по футболу

Для Фельдховера это первый сезон в Лиге Европы.

7. Достижения клубов.

ЦСКА – это шесть побед в РПЛ, по семь Кубков и Суперкубков России+победа в Кубке УЕФА-2005.

«Вольфсберг» – это победа во второй австрийской лиге в сезоне-2011/12.

Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:1
Матч завершен
Вольфсберг
Вольфсберг
Визингер 22
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: официальный сайт ЦСКА
ЦСКА. Лига Европы. Боль.
ЦСКА опять провалил группу. 4 раза за 5 лет
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