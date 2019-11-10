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Никола Влашич
№8
Полузащитник
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
4 окт. 1997 (22) года
Рост
178
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Уникальный матч ЦСКА и «Сочи»: великолепный Обляков, гол Чалова, возвращение Дзагоева
#ЦСКА
10 ноября 2019, 18:43
«Коронавирус отступил! Это Гинер все купил!» ЦСКА переделал культовый заряд фанатов под юбилей Гинера
#Евгений Гинер
26 мая, 13:54
ЦСКА вложился во Влашича, чтобы тот стал лидером. Пока от этого только проблемы
#Никола Влашич
25 октября 2019, 17:27
ЦСКА укатал «Краснодар» молодежью: восьми игрокам стартового состава – не больше 21 года
#ЦСКА
22 сентября 2019, 21:55
Влашич – лицо первой победы ЦСКА. Выдал классную статистику, забил, креативно отпраздновал
#Никола Влашич
20 июля 2019, 21:25
Усманов решает проблемы клубов РПЛ. Помогает с трансферами, дает деньги и влияние
#Алишер Усманов
28 июня 2019, 22:53