Никола Влашич №8 Полузащитник Подписаться

Команда ЦСКА

Гражданство Хорватия

Дата рождения 4 окт. 1997 (23) года

Рост 178

Его сестра Бланка Влашич – призер Олимпиады по прыжкам в высоту.