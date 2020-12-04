Никола Влашич
№8
Полузащитник
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
4 окт. 1997 (23) года
Рост
178
Его сестра Бланка Влашич – призер Олимпиады по прыжкам в высоту.
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
10 легионеров РПЛ, которые едут на Евро
#Евро-2020
26 мая, 21:05
Еще одна боль ЦСКА – плачущий Влашич. Он вышел после перерыва, но сразу ушел еще до начала тайма
#Никола Влашич
01 мая, 20:51
Влашич так нервничал в матче с «Локомотивом», что врезался в угловой флажок на глазах у сестры
#Никола Влашич
27 февраля, 22:11
Сейчас вам станет очень грустно. Мы покажем разницу масштаба ЦСКА и команды, которая его выбила
#ЦСКА
04 декабря 2020, 01:13
Влашич отметил суперголом первый матч в сезоне. В важных играх он – король 👑
#Никола Влашич
19 августа 2020, 21:19
«Коронавирус отступил! Это Гинер все купил!» ЦСКА переделал культовый заряд фанатов под юбилей Гинера
#Евгений Гинер
26 мая 2020, 13:54
Уникальный матч ЦСКА и «Сочи»: великолепный Обляков, гол Чалова, возвращение Дзагоева
#ЦСКА
10 ноября 2019, 18:43
ЦСКА вложился во Влашича, чтобы тот стал лидером. Пока от этого только проблемы
#Никола Влашич
25 октября 2019, 17:27
ЦСКА укатал «Краснодар» молодежью: восьми игрокам стартового состава – не больше 21 года
#ЦСКА
22 сентября 2019, 21:55
Влашич – лицо первой победы ЦСКА. Выдал классную статистику, забил, креативно отпраздновал
#Никола Влашич
20 июля 2019, 21:25
Усманов решает проблемы клубов РПЛ. Помогает с трансферами, дает деньги и влияние
#Алишер Усманов
28 июня 2019, 22:53