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10 легионеров РПЛ, которые едут на Евро
37 минут назад
11 июня стартует чемпионат Европы. Сборные уже выкатили составы на турнир. И среди всех звезд есть и те, кто выступает в РПЛ.
Швеция
Это его первый большой турнир в составе сборной Швеции.
За сборную отыграл 24 матча, но голами не отметился.
Приезжал со Швецией на ЧМ в Россию.
Забил первый гол за сборную перед Евро-2008, но на турнир не поехал.
Чехия
Тоже первый большой турнир за сборную.
Польша
Крыховяк сыграет на втором чемпионате Европы.
Дружит с главным нападающим мира прямо сейчас – Робертом Левандовски.
Хорватия
C 2017-го вызывается во взрослую команду. Но в перерывах играл за молодежку.
Играл против России на ЧМ-2018 в четвертьфинале.
Голландия
Мог играть за сборную Суринама, но уже давно выбрал Голландию.
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