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10 легионеров РПЛ, которые едут на Евро

37 минут назад

11 июня стартует чемпионат Европы. Сборные уже выкатили составы на турнир. И среди всех звезд есть и те, кто выступает в РПЛ.

Швеция

Это его первый большой турнир в составе сборной Швеции.
Джордан Ларссон («Спартак»)
За сборную отыграл 24 матча, но голами не отметился.
Кристоффер Ольссон («Краснодар»)
Приезжал со Швецией на ЧМ в Россию.
Виктор Классон («Краснодар»)
Забил первый гол за сборную перед Евро-2008, но на турнир не поехал.
Маркус Берг («Краснодар», ушел после этого сезона)

Чехия

Тоже первый большой турнир за сборную.
Алекс Крал («Спартак»)

Польша

Крыховяк сыграет на втором чемпионате Европы.
Гжегож Крыховяк («Локомотив»)
Дружит с главным нападающим мира прямо сейчас – Робертом Левандовски.
Мацей Рыбус («Локомотив»)

Хорватия

C 2017-го вызывается во взрослую команду. Но в перерывах играл за молодежку.
Никола Влашич (ЦСКА)
Играл против России на ЧМ-2018 в четвертьфинале.
Деян Ловрен («Зенит»)

Голландия

Мог играть за сборную Суринама, но уже давно выбрал Голландию.
Квинси Промес («Спартак»)
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Keystone Press Agency, ZUMAPRESS, CTK, www.imago-images.de, XinHua, dpa, Sven Simon/Global Look Press
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#Квинси Промес
#Краснодар
#Никола Влашич
#Деян Ловрен
#Джордан Ларссон
#Алекс Крал
#Маркус Берг
#Мацей Рыбус
#Виктор Классон
#Гжегож Крыховяк