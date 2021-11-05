Влашич упал в обморок на тренировке и пропустил матч еврокубка. Но это не помешает ему сыграть с Россией
«Вест Хэм» оказался главным ньюсмейкером на следующий день после матчей Лиги Европы. С самыми разными новостями после игры в Бельгии против «Генка»:
💥 Дэвид Мойес провел 1000-й матч в качестве тренера.
💥 Фанат «Вест Хэма» потерял палец, празднуя гол.
💥 Фанаты «Вест Хэма» в самолете распевали оскорбительную кричалку в адрес евреев. Клуб теперь хочет их наказать.
💥 Никола Влашич пропустил этот матч из-за обморока на тренировке.
Фанат «Вест Хэма» потерял палец, празднуя гол на ограждении. Стюарды долго не несли лед, но врачи ему помогли
Последняя новость наиболее тревожно прозвучала в хорватских медиа.
Что случилось с Влашичем
☁️ На тренировке перед матчем Влашич получил сильный удар локтем по голове.
☁️ Он потерял сознание, но потом быстро пришел в себя.
☁️ Очень хотел сыграть против «Генка», но врачи запретили.
Игра в Бельгии – первая еврокубковая в этом году, где Влашич не сыграл в стартовом составе (и не сыграл вообще). В предыдущих трех – был неизменно в старте. В каждой из этих игр Влашич наносил строго по два удара, но больше особо ничем не запомнился. Тем не менее, его клуб уверенно выиграл все три матча и не пропустил ни гола.
Как вообще дела у Влашича
В конце лета он перешел в «Вест Хэм», но за оба осенних месяца у него всего одно результативное действие. И то – не в клубе, а в сборной. Влашич забил за хорватов словенцам.
В АПЛ был пока всего один старт – в игре против «МЮ». В Кубке лиги успел поиграть против двух «Манчестеров».
«Счастлив, но сильно скучает по нам. У него осталось много друзей здесь», – рассказал о нем защитник ЦСКА Хердур Магнуссон, с которым Влашич часто общается.
Сам Влашич восхищался Декланом Райсом и передавал слова одноклубников: «Они сказали, что я прибыл в нужное время». Его не пугала интенсивность АПЛ и не расстраивало не слишком большое количество времени на поле: «О том, сколько я должен играть, лучше всех знает мой тренер».
Влашич будет готовиться к России
Матч Хорватия – Россия в квалификации к ЧМ-2022 не получит интригу только в одном случае: если Мальта отберет у хорватов очки в следующей игре, а Россия победит Кипр – тогда россияне досрочно станут первыми. Но такой расклад видится маловероятным.
Во всех остальных случаях матч Хорватия – Россия станет решающим. В зависимости от результатов последнего тура, какой-либо из сборных обязательно нужна будет победа. Если обе команды справятся с Кипром и Мальтой, то в последнем туре побеждать нужно будет Хорватии.
«В Сплите замечательная атмосфера и потрясающие болельщики, они станут нашим двенадцатым игроком. Думаю, с их поддержкой мы выиграем у России и выйдем на чемпионат мира с первого места в группе», – мнение Влашича. Но сыграет ли он после случая с обмороком?
Агент Влашича Тончи Мартич уверен: «С Николой все хорошо сейчас. Он будет готов к играм сборной Хорватии».
Матчи предпоследнего тура в группе пройдут 11 ноября. Хорватия примет Россию 14 ноября.