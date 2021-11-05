Влашич упал в обморок на тренировке и пропустил матч еврокубка. Но это не помешает ему сыграть с Россией

Как вообще дела у Влашича

В конце лета он перешел в «Вест Хэм», но за оба осенних месяца у него всего одно результативное действие. И то – не в клубе, а в сборной. Влашич забил за хорватов словенцам.

В АПЛ был пока всего один старт – в игре против «МЮ». В Кубке лиги успел поиграть против двух «Манчестеров».

«Счастлив, но сильно скучает по нам. У него осталось много друзей здесь», – рассказал о нем защитник ЦСКА Хердур Магнуссон, с которым Влашич часто общается.

Сам Влашич восхищался Декланом Райсом и передавал слова одноклубников: «Они сказали, что я прибыл в нужное время». Его не пугала интенсивность АПЛ и не расстраивало не слишком большое количество времени на поле: «О том, сколько я должен играть, лучше всех знает мой тренер».