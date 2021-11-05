Никола Влашич
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ЧМ-2022
Вест Хэм
Хорватия
2Pac
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#Никола Влашич #ЧМ-2022 #Хорватия #Лига Европы #АПЛ #2Pac #Вест Хэм

Влашич упал в обморок на тренировке и пропустил матч еврокубка. Но это не помешает ему сыграть с Россией

05 ноября, 18:20
Михаил Морозов

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» оказался главным ньюсмейкером на следующий день после матчей Лиги Европы. С самыми разными новостями после игры в Бельгии против «Генка»:

💥 Дэвид Мойес провел 1000-й матч в качестве тренера.

💥 Фанат «Вест Хэма» потерял палец, празднуя гол.

💥 Фанаты «Вест Хэма» в самолете распевали оскорбительную кричалку в адрес евреев. Клуб теперь хочет их наказать.

💥 Никола Влашич пропустил этот матч из-за обморока на тренировке.

Фанат «Вест Хэма» потерял палец, празднуя гол на ограждении. Стюарды долго не несли лед, но врачи ему помогли

Последняя новость наиболее тревожно прозвучала в хорватских медиа.

Что случилось с Влашичем

☁️ На тренировке перед матчем Влашич получил сильный удар локтем по голове.

☁️ Он потерял сознание, но потом быстро пришел в себя.

☁️ Очень хотел сыграть против «Генка», но врачи запретили.

Игра в Бельгии – первая еврокубковая в этом году, где Влашич не сыграл в стартовом составе (и не сыграл вообще). В предыдущих трех – был неизменно в старте. В каждой из этих игр Влашич наносил строго по два удара, но больше особо ничем не запомнился. Тем не менее, его клуб уверенно выиграл все три матча и не пропустил ни гола.

www.imago-images.de / Global Look Pres

Как вообще дела у Влашича

В конце лета он перешел в «Вест Хэм», но за оба осенних месяца у него всего одно результативное действие. И то – не в клубе, а в сборной. Влашич забил за хорватов словенцам.

В АПЛ был пока всего один старт – в игре против «МЮ». В Кубке лиги успел поиграть против двух «Манчестеров».

«Счастлив, но сильно скучает по нам. У него осталось много друзей здесь», – рассказал о нем защитник ЦСКА Хердур Магнуссон, с которым Влашич часто общается.

Сам Влашич восхищался Декланом Райсом и передавал слова одноклубников: «Они сказали, что я прибыл в нужное время». Его не пугала интенсивность АПЛ и не расстраивало не слишком большое количество времени на поле: «О том, сколько я должен играть, лучше всех знает мой тренер».

«Вест Хэм»

Влашич будет готовиться к России

Матч Хорватия – Россия в квалификации к ЧМ-2022 не получит интригу только в одном случае: если Мальта отберет у хорватов очки в следующей игре, а Россия победит Кипр – тогда россияне досрочно станут первыми. Но такой расклад видится маловероятным.

Во всех остальных случаях матч Хорватия – Россия станет решающим. В зависимости от результатов последнего тура, какой-либо из сборных обязательно нужна будет победа. Если обе команды справятся с Кипром и Мальтой, то в последнем туре побеждать нужно будет Хорватии.

«В Сплите замечательная атмосфера и потрясающие болельщики, они станут нашим двенадцатым игроком. Думаю, с их поддержкой мы выиграем у России и выйдем на чемпионат мира с первого места в группе», – мнение Влашича. Но сыграет ли он после случая с обмороком?

Агент Влашича Тончи Мартич уверен: «С Николой все хорошо сейчас. Он будет готов к играм сборной Хорватии».

Keystone Press Agency

Матчи предпоследнего тура в группе пройдут 11 ноября. Хорватия примет Россию 14 ноября.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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Павел Панин
06 ноября, 10:05
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#Никола Влашич
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#Вест Хэм