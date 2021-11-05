Фанат «Вест Хэма» потерял палец, празднуя гол на ограждении. Стюарды долго не несли лед, но врачи ему помогли
Внимание: если вы очень впечатлительны – не читайте материал и не смотрите видео.
«Вест Хэм» в четвертом туре Лиги Европы сыграл вничью 2:2 на выезде с «Генком» и практически обеспечил себе выход в плей-офф. Официально бы это состоялось, если бы не автогол Соучека в конце. Так бы победным стал гол Бенрахмы на 82-й минуте.
Празднуя именно этот гол на стадионе, один из фанатов «Вест Хэма» потерял палец. По сети разошлось видео, как стюард поднимает палец с пола.
Daily Mail пишет, что фанат, празднуя, уцепился за забор – так и потерял палец. Болельщики «Вест Хэма» просили лед и возмущались тому, что стюарды очень медленно реагировали на просьбы о помощи. По словам одного из них, ждать пришлось минут 10.
Сейчас известно, что фанату оказана необходимая медицинская помощь. Его имя не называется.
«Вест Хэму» хватит одного очка в двух оставшихся матчах, чтобы выйти в плей-офф. Игра против «Генка» стала для Дэвида Мойеса 1000-й в качестве тренера.