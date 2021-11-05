Фанат «Вест Хэма» потерял палец, празднуя гол на ограждении. Стюарды долго не несли лед, но врачи ему помогли

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«Вест Хэм» в четвертом туре Лиги Европы сыграл вничью 2:2 на выезде с «Генком» и практически обеспечил себе выход в плей-офф. Официально бы это состоялось, если бы не автогол Соучека в конце. Так бы победным стал гол Бенрахмы на 82-й минуте.

Празднуя именно этот гол на стадионе, один из фанатов «Вест Хэма» потерял палец. По сети разошлось видео, как стюард поднимает палец с пола.