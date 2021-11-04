Муслера совершил двойной суперсейв в игре с «Локо» и не дал ему выиграть первый за два года матч в еврокубках
«Локомотив» и «Галатасарай» бодро отыграли матч четвертого тура Лиги Европы. Ничья 1:1, но скучной игра не была.
⚽️ Фегули забил красивый по исполнению гол в первом тайме.
⚽️ Марадишвили своей голевой передачей отрезал всех – и Камано только подставил ногу, 1:1.
🔁 В последние десять минут команды играли почти без центра поля, устремляясь в атаки с массой свободного пространства.
🟨 Под конец еще и затеяли пару стычек – судья насовал по две желтые карточки и тем, и другим.
🔥 24 удара, 11 угловых и 8 желтых карточек на двоих – поиграли бодро.
Но самый запоминающийся момент произошел на 88-й минуте.
💥 Атака «Локомотива», подача углового.
💥 Удар Смолова головой из вратарской – Муслера парирует.
💥 Мяч отлетает к Мурило, который расстреливает Муслеру с линии вратарской, но снова сейв.
💥 Мяч отлетает к своему же защитнику, и Муслера забирает.
Удивительно, как тут не забил «Локомотив»:
Но лучше смотреть видео:
А этот гол был ну очень сильно нужен «Локомотиву»:
◾️ За два тура до конца «Локомотив» отстает от «Галатасарая» на шесть очков, от «Лацио» – на два (матч в запасе), от «Марселя» – на одно (матч в запасе). Шансы при этом на плей-офф Лиги Европы серьезно понижаются. Но пока остаются на третье место – для плей-офф Лиги конференций.
И все же с четырьмя очками, если бы состоялась победа над «Галатасараем», вариантов было бы куда больше.
◾️ Могла, наконец, прерваться эта ужасная серия «Локомотива» – он больше двух лет не может выиграть в матче еврокубка. Она длится с 18 сентября 2019 года, когда «Локо» победил в гостях у «Байера» в первом туре Лиги чемпионов. С тех пор состоялось 15 матчей, из них проиграно 11.
◾️ И Смолову гол тоже был сильно нужен. Этой осенью он всего однажды забивал за «Локомотив». Еще раз – за сборную России. И этого мало.