Фернандо Муслера
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#Фернандо Муслера #Лига Европы #Локомотив #Галатасарай

Муслера совершил двойной суперсейв в игре с «Локо» и не дал ему выиграть первый за два года матч в еврокубках

04 ноября, 23:10
Михаил Морозов

Твиттер «Галатасарая»

«Локомотив» и «Галатасарай» бодро отыграли матч четвертого тура Лиги Европы. Ничья 1:1, но скучной игра не была.

⚽️ Фегули забил красивый по исполнению гол в первом тайме.

⚽️ Марадишвили своей голевой передачей отрезал всех – и Камано только подставил ногу, 1:1.

🔁 В последние десять минут команды играли почти без центра поля, устремляясь в атаки с массой свободного пространства.

🟨 Под конец еще и затеяли пару стычек – судья насовал по две желтые карточки и тем, и другим.

🔥 24 удара, 11 угловых и 8 желтых карточек на двоих – поиграли бодро.

Но самый запоминающийся момент произошел на 88-й минуте.

💥 Атака «Локомотива», подача углового.

💥 Удар Смолова головой из вратарской – Муслера парирует.

💥 Мяч отлетает к Мурило, который расстреливает Муслеру с линии вратарской, но снова сейв.

💥 Мяч отлетает к своему же защитнику, и Муслера забирает.

Удивительно, как тут не забил «Локомотив»:

Но лучше смотреть видео:

А этот гол был ну очень сильно нужен «Локомотиву»:

◾️ За два тура до конца «Локомотив» отстает от «Галатасарая» на шесть очков, от «Лацио» – на два (матч в запасе), от «Марселя» – на одно (матч в запасе). Шансы при этом на плей-офф Лиги Европы серьезно понижаются. Но пока остаются на третье место – для плей-офф Лиги конференций.

И все же с четырьмя очками, если бы состоялась победа над «Галатасараем», вариантов было бы куда больше.

◾️ Могла, наконец, прерваться эта ужасная серия «Локомотива» – он больше двух лет не может выиграть в матче еврокубка. Она длится с 18 сентября 2019 года, когда «Локо» победил в гостях у «Байера» в первом туре Лиги чемпионов. С тех пор состоялось 15 матчей, из них проиграно 11.

◾️ И Смолову гол тоже был сильно нужен. Этой осенью он всего однажды забивал за «Локомотив». Еще раз – за сборную России. И этого мало.

Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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Макс Давыдов
05 ноября, 09:47
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