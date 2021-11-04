Муслера совершил двойной суперсейв в игре с «Локо» и не дал ему выиграть первый за два года матч в еврокубках

А этот гол был ну очень сильно нужен «Локомотиву»:

◾️ За два тура до конца «Локомотив» отстает от «Галатасарая» на шесть очков, от «Лацио» – на два (матч в запасе), от «Марселя» – на одно (матч в запасе). Шансы при этом на плей-офф Лиги Европы серьезно понижаются. Но пока остаются на третье место – для плей-офф Лиги конференций.

И все же с четырьмя очками, если бы состоялась победа над «Галатасараем», вариантов было бы куда больше.

◾️ Могла, наконец, прерваться эта ужасная серия «Локомотива» – он больше двух лет не может выиграть в матче еврокубка. Она длится с 18 сентября 2019 года, когда «Локо» победил в гостях у «Байера» в первом туре Лиги чемпионов. С тех пор состоялось 15 матчей, из них проиграно 11.

◾️ И Смолову гол тоже был сильно нужен. Этой осенью он всего однажды забивал за «Локомотив». Еще раз – за сборную России. И этого мало.