«Локо» в четырех матчах Лиги Европы попробовал десять разных защитников. И все равно пропустил в каждом

«Локомотив» встречался с «Галатасараем» в четвертом туре Лиги Европы. Уже по составу было понятно, что и на этой игре у «Локо» будет новый состав защитников. Опять.

Вот как это выглядит по четырем турам:

💥 1-й тур против «Марселя» (1:1): Едвай-Магкеев-Мурило-Тикнизян

Тикнизян удалился, а Магкеев позже порвал кресты.

💥 2-й тур против «Лацио» (0:2): Живоглядов-Баринов-Пабло-Рыбчинский

Но защита обновилась сразу вся.

💥 3-й тур против «Галатасарая» (0:1): Рыбус-Едвай-Пабло-Тикнизян

Снова целых три изменения. И дебют Рыбуса.

💥 4-й тур против «Галатасарая» (0:1, первый тайм): Ненахов-Баринов-Едвай-Рыбус

Тут два изменения плюс защитник номер десять в этом сезоне ЛЕ – Ненахов.

Итого: десять разных защитников, минимум два изменения в каждой игре (а то и все четыре). Первые два тура проходили при Марко Николиче, с «Галатасараем» уже оба раза состав выставлял Маркус Гиздоль.

⚽️ Пропущенный гол от «Марселя» – с пенальти, который привез Тикнизян.

⚽️ Пропущенный первый гол от «Лацио» – скорее, вопрос к не успевшему за соперником Марадишвили, по второму – претензия к Гильерме, да и вопрос, почему на ближней штанге никого не казалось.

⚽️ Пропущенный гол от «Галатасарая» дома – соперник убежал от Рыбуса и забил.

⚽️ Пропущенный гол от «Галатасарая» в гостях – коллективный провал при контратаке соперника. К кому-то одному вряд ли можно предъявить претензии.

И в целом пропущенные голы в Лиге Европы – не всегда прямая вина защитников.