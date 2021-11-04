«Локо» в четырех матчах Лиги Европы попробовал десять разных защитников. И все равно пропустил в каждом
«Локомотив» встречался с «Галатасараем» в четвертом туре Лиги Европы. Уже по составу было понятно, что и на этой игре у «Локо» будет новый состав защитников. Опять.
Вот как это выглядит по четырем турам:
💥 1-й тур против «Марселя» (1:1): Едвай-Магкеев-Мурило-Тикнизян
- Тикнизян удалился, а Магкеев позже порвал кресты.
💥 2-й тур против «Лацио» (0:2): Живоглядов-Баринов-Пабло-Рыбчинский
- Но защита обновилась сразу вся.
💥 3-й тур против «Галатасарая» (0:1): Рыбус-Едвай-Пабло-Тикнизян
- Снова целых три изменения. И дебют Рыбуса.
💥 4-й тур против «Галатасарая» (0:1, первый тайм): Ненахов-Баринов-Едвай-Рыбус
- Тут два изменения плюс защитник номер десять в этом сезоне ЛЕ – Ненахов.
Итого: десять разных защитников, минимум два изменения в каждой игре (а то и все четыре). Первые два тура проходили при Марко Николиче, с «Галатасараем» уже оба раза состав выставлял Маркус Гиздоль.
⚽️ Пропущенный гол от «Марселя» – с пенальти, который привез Тикнизян.
⚽️ Пропущенный первый гол от «Лацио» – скорее, вопрос к не успевшему за соперником Марадишвили, по второму – претензия к Гильерме, да и вопрос, почему на ближней штанге никого не казалось.
⚽️ Пропущенный гол от «Галатасарая» дома – соперник убежал от Рыбуса и забил.
⚽️ Пропущенный гол от «Галатасарая» в гостях – коллективный провал при контратаке соперника. К кому-то одному вряд ли можно предъявить претензии.
И в целом пропущенные голы в Лиге Европы – не всегда прямая вина защитников.
Интересно, сколько раз «Локо» выставлял одинаковый состав в защите в матчах РПЛ? Ответ: всего дважды. В матчах против «Зенита» и «Динамо» играли Живоглядов, Едвай, Пабло и Рыбус. В остальных 11 турах – совершенно разные сочетания. И даже в матче за Суперкубок против «Зенита» тоже был другой состав в защите.
Всего участвовало 11 защитников – вся десятка, что представлена в Лиге Европы плюс Сильянов, который там выходил на замену в игре против «Марселя».
Что мешало выставлять одно и то же сочетание? У «Локомотива» хватало травм, плюс не все игроки начинали сезон в команде. Запомнили, что защитников 11? Вот что было с некоторыми из них:
➡️ Тикнизян пришел в августе.
🚑 Живоглядов выбывал на десять дней летом.
🚑 Едвай месяц осенью не играл из-за травмы.
🚑 Рыбус осенью не играл из-за травмы.
🚑 Мурило травмировался в середине сентября.
🚑 Магкеев выбыл в сентябре с крестами.
Что по цифрам:
🔢 Из 18 матчей сезона во всех турнирах «Локо» сыграл всухую лишь трижды – с «Крыльями Советов», «Уралом» и «Химками».
🔢 Больше одного пропускает редко – три от «Зенита», по два от «Лацио», «Ростова» и «Рубина».
🔢 При Маркусе Гисдоле «Локомотив» пропускает во всех играх под его руководством.