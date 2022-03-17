Галатасарай

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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
7
Керем Актюркоглу К. Актюркоглу 		Нап 23 12 2 3 1 0
6
Патрик ван Анхолт П. ван Анхолт 		Защ 31 11 1 1 3 0
4
Тайлан Антальялы Т. Антальялы 		Пол 27 10 0 0 3 0
1
Фернандо Муслера Ф. Муслера 		Вра 35 9 0 0 2 1
8
Райан Бабел Р. Бабел 		Нап 35 8 1 1 1 0
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Таблица

Группа E И В Н П Мячи Очки
1
Галатасарай
6 3 3 0 7:3 12
2
Лацио
6 2 3 1 7:3 9
3
Марсель
6 1 4 1 6:7 7
4
Локомотив
6 0 2 4 2:9 2
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Результаты
17.03.2022 17 марта 2022 чт 20:45
Галатасарай
1 : 2
Барселона
17.03.2022 17 марта 2022 чт 20:45
1/8 финала
Галатасарай
1
Барселона
2
Лига Европы , 1/8 финала
10.03.2022 10 марта 2022 чт 23:00
Барселона
0 : 0
Галатасарай
10.03.2022 10 марта 2022 чт 23:00
1/8 финала
Барселона
0
Галатасарай
0
Лига Европы , 1/8 финала
09.12.2021 09 дек. 2021 чт 23:00
Лацио
0 : 0
Галатасарай
09.12.2021 09 дек. 2021 чт 23:00
6 тур
Лацио
0
Галатасарай
0
Лига Европы , 6 тур
25.11.2021 25 нояб. 2021 чт 20:45
Галатасарай
4 : 2
Марсель
25.11.2021 25 нояб. 2021 чт 20:45
5 тур
Галатасарай
4
Марсель
2
Лига Европы , 5 тур
04.11.2021 04 нояб. 2021 чт 20:45
Галатасарай
1 : 1
Локомотив
04.11.2021 04 нояб. 2021 чт 20:45
4 тур
Галатасарай
1
Локомотив
1
Лига Европы , 4 тур
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