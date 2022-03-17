Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
7Керем Актюркоглу К. Актюркоглу
|Нап
|23
|12
|2
|3
|1
|0
|
6Патрик ван Анхолт П. ван Анхолт
|Защ
|31
|11
|1
|1
|3
|0
|
4Тайлан Антальялы Т. Антальялы
|Пол
|27
|10
|0
|0
|3
|0
|
1Фернандо Муслера Ф. Муслера
|Вра
|35
|9
|0
|0
|2
|1
|
8Райан Бабел Р. Бабел
|Нап
|35
|8
|1
|1
|1
|0
Таблица
|Группа E
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
1
|6
|3
|3
|0
|7:3
|12
|
2
|6
|2
|3
|1
|7:3
|9
|
3
|6
|1
|4
|1
|6:7
|7
|
4
|6
|0
|2
|4
|2:9
|2
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