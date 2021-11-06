«Галатасарай» потребовал у УЕФА переигровку или победу в матче с «Локо» – из-за неудаления игрока после двух желтых. Такое может случиться?

«Чемпионат» взял комментарий у арбитра Игоря Федотова. Тот объяснил, что «Галатасарай» вряд ли имеет шансы на удовлетворение протеста: «Ошибка арбитра не повлияла на результат – «Локомотив» забил, когда у Живоглядова не было желтой карточки. Если бы такая ошибка была у арбитра до гола «Локо», то основания на переигровку бы были».

Пока не было никаких комментариев от самого швейцарского судьи Сандро Шерера. По его действиям есть только теории. Самая популярная: он показал Живоглядову желтую карточку за то нарушение. Потом просто забыл, что до этого ее уже показывал. Важно: Шерер занес в протокол матча именно одну желтую карточку. Хотя Живоглядов увидел перед собой две.

Fanatic разбирал ситуацию в матче еще до заявления «Галатасарая». Там есть важное пояснение по этому моменту. Игрок «Галатасарая» Керем Актюркоглу еще во время игры сказал арбитру, что видел от него две карточки для Живоглядова. Якобы потом судья пояснил ему вторую карточку – это было напоминание Живоглядову о первой.

Никаких подтверждений этого разговора пока нет. Юрист Михаил Прокопец в интервью «Чемпионату» сказал, что поводом для протеста может быть пункт в регламенте об ошибке судьи, которая повлияла на результат матча. Это единственный возможный путь претензий от «Галатасарая». Но даже в этом случае шансов мало – до конца матча оставалось две минуты.