«Галатасарай» потребовал у УЕФА переигровку или победу в матче с «Локо» – из-за неудаления игрока после двух желтых. Такое может случиться?
«Галатасарай» и «Локомотив» сыграли со счетом 1:1 в матче Лиги Европы. Игра проходила еще в четверг. Из-за этого результата «Галатасарай» закрепился на первом месте (8 очков), «Локомотив» остался последним (2 очка). Мы рассказывали об этом матче через героизм вратаря «Галатасарая» и ситуацию с защитниками «Локомотива». Что почитать:
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Через двое суток «Галатасарай» вспомнил ситуацию в конце матча. Тогда в игре произошла потасовка, которая чуть не переросла в массовую драку. Судья Шерер показал карточки Диане, Дервишоглу, Живоглядову и Баринову. Всем – за неспортивное поведение. Но в протокол не попала еще одна карточка, которую он достал и показал Живоглядову.
Из-за этого «Галатасарай» требует от УЕФА автоматическую победу над «Локомотивом». По этому поводу клуб уже отправил запрос – и рассказал об этом во всех соцсетях. «Галатасарай» оставляет всем второй вариант: если запрос о победе нельзя удовлетворить, тогда надо переиграть матч. Это «Галатасарай» тоже прописал в своем обращении.
Все произошло на 92-й минуте игры. Живоглядов грубо сфолил в центре поля. Судья дал свисток и сразу показал желтую карточку. Дальше Баринов толкнул соперника – после этого игроки обеих команд стали толкаться друг с другом. Когда судья раздавал карточки, Живоглядов удивился своему предупреждению. Он спорил и показывал, что просто разнимал игроков.
Смотрите все развитие момента с 6:58 в обзоре от «Матч ТВ»:
Еще «Матч ТВ» отдельно показал кадры с карточками:
«Чемпионат» взял комментарий у арбитра Игоря Федотова. Тот объяснил, что «Галатасарай» вряд ли имеет шансы на удовлетворение протеста: «Ошибка арбитра не повлияла на результат – «Локомотив» забил, когда у Живоглядова не было желтой карточки. Если бы такая ошибка была у арбитра до гола «Локо», то основания на переигровку бы были».
Пока не было никаких комментариев от самого швейцарского судьи Сандро Шерера. По его действиям есть только теории. Самая популярная: он показал Живоглядову желтую карточку за то нарушение. Потом просто забыл, что до этого ее уже показывал. Важно: Шерер занес в протокол матча именно одну желтую карточку. Хотя Живоглядов увидел перед собой две.
Fanatic разбирал ситуацию в матче еще до заявления «Галатасарая». Там есть важное пояснение по этому моменту. Игрок «Галатасарая» Керем Актюркоглу еще во время игры сказал арбитру, что видел от него две карточки для Живоглядова. Якобы потом судья пояснил ему вторую карточку – это было напоминание Живоглядову о первой.
Никаких подтверждений этого разговора пока нет. Юрист Михаил Прокопец в интервью «Чемпионату» сказал, что поводом для протеста может быть пункт в регламенте об ошибке судьи, которая повлияла на результат матча. Это единственный возможный путь претензий от «Галатасарая». Но даже в этом случае шансов мало – до конца матча оставалось две минуты.
Матч «Галатасарая» и «Локомотива» – единственная игра основного этапа Лиги Европы для Сандро Шерера. Всего в сезоне он работал на шести еврокубковых матчах, если учитывать квалификацию. Именно Шерер обслуживал игру «Зенита» и «Ювентуса» в Санкт-Петербурге. Тогда «Зенит» проиграл с минимальным счетом, а Шерер показал четыре желтые карточки.
Один из фанатов ответил «Галатасараю» в комментариях под постом в твиттере:
- «Это именно ошибка арбитра.
- Нет ситуации, которая повлияла бы на результат. Игрок не забил гол.
- За такое не присуждается победа.
- Переигровка матча хороша для «Локомотива».
- Если мы повторим матч и проиграем, то будем идиотами года».
В истории «Локомотива» уже была переигровка в еврокубках. В 2001 году протест на результат матча подал «Тироль». Тогда арбитр матча перепутал игроков «Локомотива» и внес в протокол матча не того, кому показал карточку. «Локомотив» выиграл тот матч, но УЕФА позже удовлетворил протест. Тогда «Локомотив» проиграл в переигровке с минимальным счетом. Это ни на что не повлияло.
К чему приведут разные сценарии развития ситуации:
📝 Все остается без изменений (напоминаем о раскладах):
1. «Галатасарай» – 8
2. «Лацио» – 5
3. «Марсель» – 4
4. «Локомотив» – 2
📝 «Галатасарай» получает техническую победу или побеждает в переигровке:
1. «Галатасарай» – 10
2. «Лацио» – 5
3. «Марсель» – 4
4. «Локомотив» – 1
📝 «Локомотив» побеждает в переигровке:
1. «Галатасарай» – 7
2. «Лацио» – 5
3. «Марсель» – 4
4. «Локомотив» – 4