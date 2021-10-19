Боссы «Локомотива» выступили и объяснили последние события. Кратчайший пересказ – в 12 пунктах

«Локомотив» отказался от проведения видеотрансляции и попросил журналистов ее не осуществлять. Вот что стало известно:

🚂 Рангник считает, что в Россию игроки приезжают из-за красивого города, денег и налогов. Он сам ездил уговаривать Бека Бека переходить в «Локо». Рангник призывает найти свой путь – академию для подготовки молодых игроков.

🚂 Цель Рангника – развитие и модернизация клуба. Для этого надо заниматься трансферами. «Покупать в 27-28 лет людей – поздно. Чтобы повысить их стоимость, покупать нужно как можно раньше». И еще: «В плане легионеров – пожилых игроков не стоит привлекать в Россию».

🚂 Технического директора Цорна Рангник назвал своей правой рукой. «На первом этапе я увидел, что нет отдела скаутинга, ни одного человека. Это меня очень удивило».

🚂 Рангник отрицает, что увольнение Николича было его решением. Дал понять, что ему важно развитие команды, а в тактическом и игровом плане нужен прогресс.