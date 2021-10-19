Боссы «Локомотива» выступили и объяснили последние события. Кратчайший пересказ – в 12 пунктах
Руководство «Локомотива» встретилось с журналистами. На встрече присутствовали председатель совета директоров Александр Плутник, гендиректор Владимир Леонченко, руководитель по спорту и развитию Ральф Рангник и главный тренер Маркус Гисдоль.
«Локомотив» отказался от проведения видеотрансляции и попросил журналистов ее не осуществлять. Вот что стало известно:
🚂 Рангник считает, что в Россию игроки приезжают из-за красивого города, денег и налогов. Он сам ездил уговаривать Бека Бека переходить в «Локо». Рангник призывает найти свой путь – академию для подготовки молодых игроков.
🚂 Цель Рангника – развитие и модернизация клуба. Для этого надо заниматься трансферами. «Покупать в 27-28 лет людей – поздно. Чтобы повысить их стоимость, покупать нужно как можно раньше». И еще: «В плане легионеров – пожилых игроков не стоит привлекать в Россию».
🚂 Технического директора Цорна Рангник назвал своей правой рукой. «На первом этапе я увидел, что нет отдела скаутинга, ни одного человека. Это меня очень удивило».
🚂 Рангник отрицает, что увольнение Николича было его решением. Дал понять, что ему важно развитие команды, а в тактическом и игровом плане нужен прогресс.
🚂 О назначении Гисдоля: нужен был тренер с опытом работы с молодыми игроками. Был шорт-лист и встречи. С Гисдолем Рангник встретился через три дня после увольнения Николича.
🚂 Гисдоль тоже поделился: финансовый аспект ему неважен, Рангник помогает и рекомендует игроков, но решающее слово остается за главным тренером.
🚂 Рангнику нравится работа академии: «Думаю, у нас получится наладить выпуск игроков. «Локомотив» сможет воспитывать футболистов в академии, которые смогут заиграть в Европе. Это топ-академия и топ-тренеры».
🚂 Плутник озвучил задачи: увеличить стоимость состава и выстроить систему развития талантов академии для последующей их продажи в Европу. В футболе: «Добиваться наилучших результатов в российском чемпионате и регулярно выступать в весенней части еврокубков».
🚂 «РЖД» – генеральный партнер, без которого невозможно представить жизнь клуба», – цитата Леонченко. Он добавил: «Существует и практика заемных средств. Мы берем деньги, а потом гасим их поступлениями от «РЖД».
🚂 Еще одна интересная цитата от Леонченко: «Откуда у клуба появились средства на летние трансферы? Это те инвестиционные деньги, которые мы рассчитываем потом вернуть. Если игрок провёл 10 матчей в РПЛ, он уже меньше 5 млн евро не стоит».
🚂 В Баковке весной началась реконструкция базы, поэтому команда тренировалась в «Лужниках». Как и сейчас. Еще разрабатывается концепция реконструкции стадиона.
🚂 «Из паровоза мы хотим сделать «Сапсан». Современный и сильный «Сапсан», – ключевая цитата Рангника.