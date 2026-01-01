Александр Плутник

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Главой «Локомотива» стал Александр Плутник. Это имя числится в списке членов совета директоров ЦСКА
#Александр Плутник
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Боссы «Локомотива» выступили и объяснили последние события. Кратчайший пересказ – в 12 пунктах
#Локомотив
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