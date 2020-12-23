Александр Плутник
РПЛ
Футбол
Локомотив
Главой «Локомотива» стал Александр Плутник. Это имя числится в списке членов совета директоров ЦСКА
вчера, 23:10
«Локомотив» объявил об отставке Василия Кикнадзе и Анатолия Мещерякова. Гендиректором стал Владимир Леонченко, а председателем совета директоров – Александр Плутник.
Известно, что Плутник – заместитель генерального директора РЖД. На эту должность он был назначен 26 июня 2020 года.
Плутник числится на официальном сайте ЦСКА в разделе «Совет директоров». Он обозначен в качестве члена совета директоров.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые