Главой «Локомотива» стал Александр Плутник. Это имя числится в списке членов совета директоров ЦСКА

«Локомотив» объявил об отставке Василия Кикнадзе и Анатолия Мещерякова. Гендиректором стал Владимир Леонченко, а председателем совета директоров – Александр Плутник.

Известно, что Плутник – заместитель генерального директора РЖД. На эту должность он был назначен 26 июня 2020 года.

Плутник числится на официальном сайте ЦСКА в разделе «Совет директоров». Он обозначен в качестве члена совета директоров.