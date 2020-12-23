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#Василий Кикнадзе #Футбол #РПЛ #Локомотив

«Дед Мороз существует!» Фанаты «Локо» празднуют уход Кикнадзе

вчера, 22:40

Global Look Press

Василий Кикнадзе объявил, что уходит с поста гендиректора «Локомотива». Фанаты наконец-то этого дождались.  

Вот основные причины, почему их бесил Кикнадзе:

И вообще фигура со спорным бэкграундом.

Еще одна популярная претензия – обещанный в начале сезона атакующий футбол, который никто не увидел. Несколько медиа дают инсайд, что в новом руководстве будет Юрий Семин. Он не против еще поработать. 

А фанаты «Локо» просто устали от всего. Празднуют и жестко шутят о Кикнадзе:

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