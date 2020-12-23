Василий Кикнадзе
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«Дед Мороз существует!» Фанаты «Локо» празднуют уход Кикнадзе
вчера, 22:40
Василий Кикнадзе объявил, что уходит с поста гендиректора «Локомотива». Фанаты наконец-то этого дождались.
Вот основные причины, почему их бесил Кикнадзе:
И вообще фигура со спорным бэкграундом.
Еще одна популярная претензия – обещанный в начале сезона атакующий футбол, который никто не увидел. Несколько медиа дают инсайд, что в новом руководстве будет Юрий Семин. Он не против еще поработать.
А фанаты «Локо» просто устали от всего. Празднуют и жестко шутят о Кикнадзе:
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