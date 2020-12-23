Все дела Кикнадзе за два года в «Локомотиве». Точно было только плохое?

Василий Кикнадзе сменил Илью Геркуса во главе «Локомотива» в конце 2018 года. 23 декабря 2020-го «Локо» объявил об уходе самого Кикнадзе.

Что происходило с клубом при нем за эти два года:

📄 «Локомотив» дважды занимал вторые места и выходил напрямую в Лигу чемпионов. Но на зимний перерыв в сезоне-2020/21 ушел на восьмом месте, отставая от лигочемпионской двойки на девять очков.

🏆 Зато были трофеи – Кубок России и Суперкубок. Оба – в 2019 году и в тренерский период Юрия Семина.

🌍 В ЛЧ при Кикнадзе «Локомотив» выступал дважды. Оба раза – последние места в группах. Сезон-2019/20 – одна победа и пять поражений, следующий – тоже три очка, но три ничьи и три поражения.

⚽️ В прошлой ЛЧ запомнилась только гостевая победа над «Байером», и та – из-за дикой ошибки голкипера у немцев. В этой – две ничьи с «Атлетико», который сейчас возглавляет таблицу Примеры. Близок к ничьей «Локо» был и в домашней игре с «Баварией».