Все дела Кикнадзе за два года в «Локомотиве». Точно было только плохое?
Василий Кикнадзе сменил Илью Геркуса во главе «Локомотива» в конце 2018 года. 23 декабря 2020-го «Локо» объявил об уходе самого Кикнадзе.
Что происходило с клубом при нем за эти два года:
📄 «Локомотив» дважды занимал вторые места и выходил напрямую в Лигу чемпионов. Но на зимний перерыв в сезоне-2020/21 ушел на восьмом месте, отставая от лигочемпионской двойки на девять очков.
🏆 Зато были трофеи – Кубок России и Суперкубок. Оба – в 2019 году и в тренерский период Юрия Семина.
🌍 В ЛЧ при Кикнадзе «Локомотив» выступал дважды. Оба раза – последние места в группах. Сезон-2019/20 – одна победа и пять поражений, следующий – тоже три очка, но три ничьи и три поражения.
⚽️ В прошлой ЛЧ запомнилась только гостевая победа над «Байером», и та – из-за дикой ошибки голкипера у немцев. В этой – две ничьи с «Атлетико», который сейчас возглавляет таблицу Примеры. Близок к ничьей «Локо» был и в домашней игре с «Баварией».
🔁 При Кикнадзе клуб покинул легендарный Семин – случилось это во время пандемии коронавируса. «Локо» доигрывал сезон-2019/20 при новом тренере Марко Николиче, который и довел клуб до серебряных медалей. Но в новом сезоне «Локомотив» серьезно отстал от группы лидеров и дважды жутко проиграл – 1:5 «Динамо» и 0:5 «Краснодару».
💬 Любопытно: изначально Кикнадзе назвал Николича атакующим тренером. А тот в одном из интервью заявил: «Посмотри в гугле или где угодно, говорил ли я когда-нибудь по поводу атакующего футбола? Никогда».
💰 В сезоне-2019/20 «Локомотив» выкупил Гжегожа Крыховяка (ранее он приходил в аренду при Геркусе) у «ПСЖ» и потратился почти на 20 миллионов евро, но никого не продал, лишь сдав в аренду «Сельте» Федора Смолова. Следующий сезон – почти равный баланс.
⚠️ Он сложился из-за продажи Алексея Миранчука в «Аталанту» за 14,5 млн. Взамен «Локо» удачно приобрел Зе Луиша, но по остальным трансферам – вопросы. Виталий Лысцов не впечатлил, Слободан Райкович провалился, у вингера Франсуа Камано – ноль результативных баллов, а у форварда Виталия Лисаковича – всего два мяча во всех турнирах.
🚫 Неудача – еще и упущенный Хвича Кварацхелия. Был арендован «Локо» в 2019-м, но летом перешел на полноценный контракт в «Рубин», где стал одним из самых заметных игроков РПЛ. «Если называть вещи своими именами – его увезли агенты», – оправдывался Кикнадзе. Кварацхелия же говорил, что ему был предложен контракт 1+3, будто бы игрок находился на просмотре.
🔫 У самого Кикнадзе – бесконечные войны с болельщиками, разозленными и самим фактом расставания с Семиным, и тем, как вообще этот уход был подан. Например, они размещали траурные фото с гвоздиками Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова.
Сам Кикнадзе отвешивал неприличный жест во время общения с ними. «Я погорячился», – позже сказал он.
⚫️ Был скандал после смерти защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова. «Не хочу разбирать, кто и что говорил. Скажу только: позор Селюку. Позор Талалаеву. Позор Моссаковскому», – сердился Кикнадзе. Все трое говорили о том, что у Самохвалова были проблемы с сердцем, а клуб не провел должной проверки.
📁 С Геркусом Кикнадзе вообще судился. Подал иск на сумму почти 145 миллионов рублей после проведения финансового аудита, представители «Локомотива» привезли документы весом 30 килограмм. Ничего не вышло – Геркус выиграл суд.
Ничего хорошего не было! УКИК! УРА!