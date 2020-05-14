- Юрий Семин
- РПЛ
- Футбол
- Илья Геркус
- Василий Кикнадзе
- Локомотив
Уход Семина − это нормально (хотя формат ужасный)
Массовая реакция на уход Семина − возмущение и критика тех, кто такой уход допустил. Авторы «Гола» обсудили и поняли: в голом виде все это − популизм. На самом деле ситуация сложнее и не так однозначна, как кажется.
Сейчас мы все объясним за пять шагов.
Возраст − это нерешаемая проблема
Семину − 73. Он самый возрастной тренер в 39 лучших европейских лигах. Да, тренировать в таком возрасте и на таком уровне – героизм. Но это не про перспективу.
Современная команда – тем более лидер чемпионата – должна быть готова к обновлению и свежим идеям. И это не только о Семине. Венгер ушел из «Арсенала» в 68 лет. Фергюсон закончил в 71. Уходя, оба говорили, что клуб должен прогрессировать и насыщаться новыми идеями.
Единственный ровесник Семина, который до сих пор работает в топ-лиге – Рой Ходжсон из «Кристал Пэлас». Яркий пример, потому что Ходжсон дает стабильный результат (12-16 место), но никакого развития: «Пэлас» тактически одна из самых старомодных в АПЛ, которая при Ходжсоне застыла в прогрессе.
Разница в том, что главная задача «Кристал Пэлас» – не вылетать, получая деньги от участия в АПЛ. «Локомотив» совсем про другое.
Смотреть на года вперед важнее, чем на момент
Если руководство «Локо» строит некий план (мы не знаем), то надо вкладываться в долгий срок. Семин не решает вопросы под таким углом. Когда тренеру 73 года, то вся долгосрочная стратегия сжимается до «летом посмотрим». Плюс сама фигура Семина больше подходит под конкретную мотивацию на сезон (= на каждый отдельный сезон).
Надо выиграть кубок – прямо сейчас соберемся и выиграем. Если понадобится, взбодрим Фарфана и сделаем из него топ-игрока на полгода. Того самого Фарфана, которого Семин раньше не знал и звал Форланом. Как не знал и Хеведеса: то есть серьезно − даже не смотрел видеонарезки. Норм строить фундамент вокруг собранных так людей?
Если абстрагироваться от симпатии к конкретному тренеру, логика в уходе есть. Клуб жертвует гигантской личностью с прошлыми достижениями и показывает фанатам, что длинная перспектива стоит больше, чем еще один сезон без шага к переменам.
Давайте честно: Семин отстает от свежести
Семин не чувствует возраст: он ведет инстаграм и одевается лучше всей нашей редакции. Но давайте без голого романтизма − чисто на трендах индустрии. Семин понимает и видит тактические нововведения, аккуратно их использует, но его футбол – все равно олдскул. Игры ЛЧ это подтверждают: каждый тренер-соперник переигрывал Семина (если не со стартовым планом, то по ходу игры).
Еще один аргумент – цитата из нашего недавнего интервью от молодого тренера и аналитика из Чехии, который специализируется на продвинутой статистике: «Сам факт того, что Юрий Палыч Семин до сих пор успешен – это как раз следствие, что российский футбол очень сильно тактически отстает и медленно развивается».
Семин руководит командой, но Семин не работает в команде
Возможно, базовый минус Семина. Да, легенда. Да, вся грудь в медалях. Да, имеет право на вес. Но давайте сейчас сухо через коммуникацию. Так вот: похоже, Семин − очень конфликтный. Он ругался со всеми боссами, которых ему давали.
1) Филатов − казалось бы, но да. После эпохи идиллии они поругались из-за трансферов и сфер влияния. Хм, знакомо.
2) Смородская − все понятно.
3) Геркус − спортивный мономиф: галстучный умник против морщинистой харизмы. Даже выигранное чемпионство не решило корневое идеологическое разногласие.
Один из примеров их холодной войны − этот пост Семина в инстаграме. Тогда Геркус сказал, что спортивный директор и президент должны покупать игроков, а тренер с ними работать. Семин в ответ напомнил о трофеях, заслугах и собственной роли: «23 года в роли тренера «Локомотива» позволяют мне считать себя частью клуба, от которого вы меня отделяете».
Когда Геркус ушел, Семин все равно поставил себя выше: «Я не люблю, когда в футбол вмешиваются люди, которые в нем понимают меньше, чем я. Поэтому либо ты мне доверяй и спрашивай дальше, либо наоборот».
4) Кикнадзе сразу получил конфликт с Семиным в наследство от Геркуса. Он сглаживал ситуацию, но в марте сказал важную фразу: «У нас есть разные точки зрения на развитие команды, да, то правда. Та ситуация, в которой мы находимся, когда мы приглашаем опытных возрастных игроков, чревата определенными финансовыми последствиями для клуба».
В последние годы сам Семин стал больше «Локомотива» и затмил собой клуб. На него идут фанаты, через него строится все внимание к команде. Ее успехи и неудачи в любых задачах – опять Семин. Колонка Семина в «СЭ» в момент спора по зарплатам относится к такой же истории.
Отбросьте на трибуну романтизм. Обычный прагматичный менеджмент − это система тонких командных компромиссов. В том числе − по вертикали. Если ты считаешь, что все твои боссы − идиоты, не работай с ними.
Логическая ловушка, которую никто не замечает
Есть две вещи, которые выглядят как одна. Уход Семина и способ ухода − это разные плоскости. Нужно воспринимать их отдельно. Имиджево и организационно «Локомотив» все сделал очень плохо. Казенно и по-чиновничьи. Ни объяснений, ни единства, ни договоренностей по формату. Идеально было бы так: клуб и тренер заранее (а не за две недели до дедлайна) все решают, и Семин сам выступает в духе: «Всем спасибо, всех люблю, но расходимся». Что-то вроде Ельцина в 1999-м.
И неважно, как в процессе они спорили вне камеры. Путь к компромиссу часто бывает колючим. Толпа − импульсивное реакционное месиво. Она всегда делает выводы по картинке и говорит через эмоции. Странно, что большой футбольный клуб этого не знает и так беспощадно не страхуется.
Отдельный косяк − новый тренер. Вместо глыбы приходит мутный мужик: известности ноль, хвост скандалов и торчащие нити логики выбора. Хороший он или плохой − никто не знает. Но это решение тех, кто решает. Власть − это смесь права и ответственности. Делая такой непопулярный ход, клуб обречен на риск и гнев. Любая авантюрная реформа − всегда тугонатянутая струна. Не получится − злорадно уничтожат, получится − ого, как было смело и здорово. Это классика краев вероятности. В истории миллиард таких же ситуаций. Чтобы не ходить далеко: Черчесов не взял на чемпионат мира Денисова.
В общем, проблема такая: провалившись по форме, «Локомотив» сбил чистоту восприятия − как раз там, где нужна тонкость. Хорошие ли все эти признаки для качества руководства − уже другая тема.
Я очень аккуратно вклинюсь в это обсуждение со своими моментами, потому что считаю, что увольнение Семина – позорный позор.
1. Почему руководство «Локо» думает мягким местом, когда сезон еще ОФИЦИАЛЬНО никто не завершил. Допустим, что он возобновится где-нибудь летом – впереди ЦСКА, «Спартак».
Семин, проработавший с клубом несколько сезонов > Николича в этой ситуации. После 2 месяцев без тренировок, матчей – и от Николича потребуют результатов чуть ли не сразу после знакомства с игроками. В этой ситуации фраза «смотреть на года важнее, чем на момент» выглядить таким себе оправданием.
Если Николич облажается и «Локо» пролетит мимо ЛЧ (тут о зоне ЛЧ, а не о прямом попадании говорю, если что), то это огромная финансовая потеря на следующий сезон. Если «Локо» пролетит мимо еврокубковой зоны вообще (что тоже возможно при определенных обстоятельствах), это еще большие проблемы с доходами.
Особенно на фоне кризиса, сложившегося из-за коронавируса. Особенно из-за (вероятной) продажи Миранчуков. Такого качества за копейки «Локо» просто не найдет.
2. Аргумент про «Сам факт того, что Юрий Палыч Семин до сих пор успешен – это как раз следствие, что российский футбол очень сильно тактически отстает и медленно развивается». Ну, это вообще смешно.
Понимаю, что это мнение из интервью. Но, камон, у нас тренер по обороне, пришедший в самую токсичную команду, и за год с не самым сильным составом взял чемпионство. Это показатель высокого уровня в нашем чемпионате?
Семин чуть ли не все последние годы играет в один и тот же футбол. Но это его проблема, что у него все получается? Если в 2018-м команды валяли дурака, а «Локо» был сильнее всех, то не брать чемпионство что ли? Или про кубки? Или про Суперкубок, в котором «Зенит» сам виноват, что не стал победителем.
У нас умирают команды-участники РПЛ – это показатель медленного развития росфутбика. А не Семин, который с небольшими ресурсами делает свою работу.
3. Ну и про взгляд вперед. У «Локомотива» за это время очень здорово заиграла молодежь – Миранчуки, Баринов, Магкеев и Тугарев подтягиваются. Через сколько Николич продемонстрирует хотя бы подобный результат?
Напоминаю: тут речь не о середняке или аутсайдере. А об одном из ведущих клубов страны. «Локо», находясь чуть ли не в своей лучшей форме за последние 10 лет, просто вышвыривает тренера: без причин и объяснений.
Формат ужасный, да, согласен, правильно написано. Но уход Семина (ок, сейчас, а не зимой, когда были огромные проблемы с результатами и игрой – т. е. был повод уволить) – это не нормально.
Текст дочитал, не сомневайтесь. И я говорил, что лично у меня есть претензия конкретно к одному пункту, даже к одной фразе.
Все остальное – сугубо личное мнение, возникшее на основе отвратительного увольнения в команде, которую выстраивал и которая нормально функционирует только при одном человеке – при Сёмине.
На знаю, дочитал ли ты текст до конца.
Мы как раз попытались сказать, что:
а) результат в моменте – это еще не все.
б) КАК убрали и ЧТО вообще убрали – это разные темы.
Ну, а аргумент в стиле «Если новый тренер обосрется?» - это бесконечность. Потому что: «А если не обосрется?». И так по кругу.
При этом да, вопросов к логике выбора полно. Но это - еще раз - совсем другая плоскость. И тогда уже правильнее возмущаться не почему убрали Семина, а почему пришел именно Николич.
Локомотив, на данный момент идёт на втором месте в чемпионате. На данный момент Юрий Палыч гарантировал команде выступление в Лиге Чемпинов!
О чем вы вообще пишите???
Подобное неуважение руководства клуба к главному тренеру только доказывает , что в интересах у них футбольной составляющей совсем нет. Только финансовая часть и ни грамма уважения к истории клуба.