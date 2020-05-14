Уход Семина − это нормально (хотя формат ужасный)

Единственный ровесник Семина, который до сих пор работает в топ-лиге – Рой Ходжсон из «Кристал Пэлас». Яркий пример, потому что Ходжсон дает стабильный результат (12-16 место), но никакого развития: «Пэлас» тактически одна из самых старомодных в АПЛ, которая при Ходжсоне застыла в прогрессе.

Разница в том, что главная задача «Кристал Пэлас» – не вылетать, получая деньги от участия в АПЛ. «Локомотив» совсем про другое.

Смотреть на года вперед важнее, чем на момент

Если руководство «Локо» строит некий план (мы не знаем), то надо вкладываться в долгий срок. Семин не решает вопросы под таким углом. Когда тренеру 73 года, то вся долгосрочная стратегия сжимается до «летом посмотрим». Плюс сама фигура Семина больше подходит под конкретную мотивацию на сезон (= на каждый отдельный сезон).

Надо выиграть кубок – прямо сейчас соберемся и выиграем. Если понадобится, взбодрим Фарфана и сделаем из него топ-игрока на полгода. Того самого Фарфана, которого Семин раньше не знал и звал Форланом. Как не знал и Хеведеса: то есть серьезно − даже не смотрел видеонарезки. Норм строить фундамент вокруг собранных так людей?

Если абстрагироваться от симпатии к конкретному тренеру, логика в уходе есть. Клуб жертвует гигантской личностью с прошлыми достижениями и показывает фанатам, что длинная перспектива стоит больше, чем еще один сезон без шага к переменам.

Давайте честно: Семин отстает от свежести

Семин не чувствует возраст: он ведет инстаграм и одевается лучше всей нашей редакции. Но давайте без голого романтизма − чисто на трендах индустрии. Семин понимает и видит тактические нововведения, аккуратно их использует, но его футбол – все равно олдскул. Игры ЛЧ это подтверждают: каждый тренер-соперник переигрывал Семина (если не со стартовым планом, то по ходу игры).

Еще один аргумент – цитата из нашего недавнего интервью от молодого тренера и аналитика из Чехии, который специализируется на продвинутой статистике: «Сам факт того, что Юрий Палыч Семин до сих пор успешен – это как раз следствие, что российский футбол очень сильно тактически отстает и медленно развивается».