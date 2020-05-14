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  • Марко Николич
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#Юрий Семин #Локомотив #Марко Николич

«Just look what kind of shit is going on!». Страна обсуждает уход Семина – в твитах, мемах и сарказме

14 мая, 22:02

Global Look Press / Maksim Konstantinov

Юрий Семин больше не тренер «Локомотива». 31 мая у него закончится контракт, а с 1 июня у клуба новый тренер – серб Марко Николич

Реакция в русских медиа серьезная. Есть мнение, что в этом виновато руководство. 

В основном люди расстроены и считают решение руководства странным. 

Мало кто радуется уходу Семина. Но нашлись и такие твиты.

Иронии и мемов тоже хватает.

Инстаграм prognoz.n1

Твиттер Måximiliånø

Твиттер Green4x ⚽

Инстаграм sportmemi

Или ждем еще одно возвращение?

А вот кто вместо Семина
Обозвал игрока «черным идиотом», ругался с клубами, выигрывал чемпионства. Кто такой Марко Николич – новый тренер «Локо»
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