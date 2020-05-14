- Юрий Семин
- Марко Николич
- Локомотив
«Just look what kind of shit is going on!». Страна обсуждает уход Семина – в твитах, мемах и сарказме
14 мая, 22:02
Юрий Семин больше не тренер «Локомотива». 31 мая у него закончится контракт, а с 1 июня у клуба новый тренер – серб Марко Николич.
Реакция в русских медиа серьезная. Есть мнение, что в этом виновато руководство.
В основном люди расстроены и считают решение руководства странным.
Мало кто радуется уходу Семина. Но нашлись и такие твиты.
Иронии и мемов тоже хватает.
Или ждем еще одно возвращение?
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