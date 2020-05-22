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«За полтора года ни разу не видел Семина на играх молодежки». Первое интервью Кикнадзе о буре в «Локо»
Владимир Стогниенко взял интервью у генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе. Основная часть вышла в программе «Футбол России». А то, что не попало в эфир – на ютуб-канале «4D: четкий футбол».
Вот главные цитаты об уходе Семина и назначении Николича.
О Семине: первые разногласия случились на финале ЛЧ. Плохо работал с молодежью
«О том, что можем не продлить контракт с Семиным, начали обсуждать еще в конце прошлого года, когда закончилась не очень удачная осенняя часть. У него был контракт, как и у любого наемного работника, который истекает 31 мая. Мы выходим на новый четырехлетний цикл: совет директоров принял решение, что под него нужен новый тренер, и поддержал в итоге мою кандидатуру.
Я не готов оценивать тренерскую составляющую работы Семина. Есть результат на табло. Но давайте смотреть не только на второе место «Локомотива», оно никаких гарантий не дает.
Осенью был внутренний кризис, 11 игроков получили мышечные бесконтактные травмы. Это свидетельство нагрузок.
Первая дискуссия с Семиным случилась ровно год назад во время финала Лиги чемпионов в Мадриде. Мы не можем позволить роскошь брать возрастных футболистов. Нужно развивать игроков до 25 лет и продавать их. За полтора года ни разу не видел Семина на играх молодежки или «Казанки». Он мог работать с молодыми больше и интереснее.
Семин – консерватор, которому удобно работать с игроками, которых он хорошо знает. Возможно, поэтому в последних играх осени у нас одна победа над «Тамбовом». Много вопросов по домашнему матчу с «Байером», где мы ничего не показали.
Семин говорил, что всегда будет на стороне игроков. Я говорил, что всегда буду на стороне клуба. В клубе должна быть философия. Исходя из нее нужно выбирать главного тренера.
Для Семина двери открыты. Это его клуб. Готовы к любому сотрудничеству. Но с пониманием, что для европейского уровня клубу нужны изменения».
О Николиче: почему сейчас. И почему вообще он
«За неделю, которая будет между чемпионатами, нельзя познакомиться с командой и провести сборы. Поэтому пригласили нового тренера сейчас.
За полгода у меня было 18 фамилий в списке, с большей частью встречался лично. Были в списке и очень громкие имена, но остановились на трех кандидатурах и Семине.
Николич – яркий человек, молодой. Амбициозный, смелый, хорошо разбирается в тактике. С атакующим стилем, что для меня важно. Получил положительные отзывы из Испании, Англии, Сербии и России. Встречался с ним трижды. Его философия близка к моей.
С Николичем будет более осмысленная игра. Мы научились «сушить», хорошо играть в обороне, но от этого возникли свои проблемы.
При выборе тренера главный подход – экономический. Финансовые обязательства, которые взял на себя клуб в последние годы, чрезмерны. Когда телевидение приносит 3% бюджета, коммерческая деятельность 9%, Лига чемпионов 20%, а 60% обеспечивает один спонсор, мы понимаем, что нужно искать дополнительные источники финансирования. И нужно начинать работу по продвижению молодежи. Формат еврокубков в 2024-м году поменяется. И либо мы изменимся, либо нам всю жизнь плясать в Лиге Европы или в Лиге конференций.
У Николича прописано в контракте усиленное внимание к развитию молодежи. Не буду называть фамилии, но футболисты, которые работали с ним, играют в топ-чемпионатах.
Пашинин и Лоськов будут работать с Николичем. Он еще привезет аналитика и тренера по физподготовке. Возможно, помогать приедет Данко Лазович. Я делал предложения стать главным некоторым тренерам из нынешнего штаба, но они по разным причинам отказались».
О встрече с болельщиками
«Очень жалею, что сейчас нельзя провести живую встречу с болельщиками. Я был бы к ней готов в любую минуту.
Мы рассматривали разные варианты, но анонимность интернета порождает желание вести себя непотребным образом».
Практически со всем согласен. Кикнадзе вообще вызывает уважение, в отличие от фанатов-истеричек. Все по делу, четко, грамотно, смотрит в будущее, не строит мавзолей, а хочет создать мощный клуб. С Семиным и так уже кучу времени за эти два года растеряли впустую. Последствия после него еще разгребать столько же придется. Жаль Николича, но с Кикнадзе клуб выправится. Опасный соперник для Зенита, к сожалению.