«За полтора года ни разу не видел Семина на играх молодежки». Первое интервью Кикнадзе о буре в «Локо»

Владимир Стогниенко взял интервью у генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе. Основная часть вышла в программе «Футбол России». А то, что не попало в эфир – на ютуб-канале «4D: четкий футбол».

Вот главные цитаты об уходе Семина и назначении Николича.

О Семине: первые разногласия случились на финале ЛЧ. Плохо работал с молодежью

«О том, что можем не продлить контракт с Семиным, начали обсуждать еще в конце прошлого года, когда закончилась не очень удачная осенняя часть. У него был контракт, как и у любого наемного работника, который истекает 31 мая. Мы выходим на новый четырехлетний цикл: совет директоров принял решение, что под него нужен новый тренер, и поддержал в итоге мою кандидатуру.

Я не готов оценивать тренерскую составляющую работы Семина. Есть результат на табло. Но давайте смотреть не только на второе место «Локомотива», оно никаких гарантий не дает.

Осенью был внутренний кризис, 11 игроков получили мышечные бесконтактные травмы. Это свидетельство нагрузок.

Первая дискуссия с Семиным случилась ровно год назад во время финала Лиги чемпионов в Мадриде. Мы не можем позволить роскошь брать возрастных футболистов. Нужно развивать игроков до 25 лет и продавать их. За полтора года ни разу не видел Семина на играх молодежки или «Казанки». Он мог работать с молодыми больше и интереснее.