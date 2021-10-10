Кто такой Гисдоль. Он правда удобный кандидат от Рангника? Почему его прошлые команды так много пропускали и висели в зоне вылета?
5 октября «Локомотив» расстался с Марко Николичем, а уже спустя пять дней нашел ему замену. В русских медиа были слухи о Доменико Тедеско и Роберте Клауссе из «Нюрнберга». Но в итоге «Локомотив» совершенно неожиданно назначил Маркуса Гисдоля, который с апреля сидел без работы.
Кто такой Гисдоль? И почему именно он?
Реально большая тренерская карьера Маркуса Гисдоля началась в 2011 году. По порядку:
- С марта-2011 по декабрь-2012 он работал ассистентом главного тренера «Шальке».
- С апреля-2013 по октябрь-2015 Гисдоль работал главным в «Хоффенхайме».
- С сентября-2016 по январь-2018 он работал главным в «Гамбурге».
- С ноября-2019 по апрель-2021 Гисдоль тренировал «Кельн».
Никто в «Локо» спустя 2 часа после назначения не объяснил причину назначения. Но, скорее всего, это связано с Ральфом Рангником. В последнее время развитие «Локомотива» курирует именно Рангник. Нобель Арустамян писал, что он был инициатором увольнения Николича. «Чемпионат» писал, что позже Рангник прорабатывал варианты с заменами Николичу – в список как раз входили и Доменико Тедеско, и Роберт Клаусс.
С Рангником же Гисдоль лишь раз пересекался в своей тренерской карьере. В 2011-м Рангник стал главным тренером «Шальке», а спустя два дня после назначения в тренерском штабе появился Маркус Гисдоль. Правда, в сентябре того года Рангник ушел из «Шальке». Гисдоль продержался там значительно дольше.
Журналист и инсайдер Сергей Егоров назвал причину назначения Гисдоля: «Назначение немцами немца [Маркуса Гисдоля] в «Локо» можно объяснить тем, что Ральф [Рангник] получил тренера, который будет делать и говорить то, что скажут. Формирование всей немецкой бригады, вероятно, завершено, – вероятно, это самый дорогой проект клуба. Никаких иных целей, кроме завоевания титулов, у проекта с такими затратами быть не может».
«Локомотив» в последнее время сильно посвежел (покупает молодых игроков+в основе часто появляются воспитанники). У Гисдоля есть опыт работы с молодыми игроками и и их развития. В «Хоффенхайме» он прокачал вратаря Куна Кастельса, Никласа Зюле, Антони Модеста, Кевина Фолланда, Янника Вестергора и Роберто Фирмино. Всех «Хоффенхайм» позже продал суммарно за 91,5 млн евро.
Аномалия Гисдоля: в предыдущих клубах у него было много поражений
Transfermarkt говорит, что как главный тренер клубов Бундеслиги он провел 202 матча. При этом его команды постоянно много забивали и пропускали. Смотрим:
• «Хоффенхайм». 96 матчей: 35 побед, 24 ничьи, 37 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей – 185:171. Зато в мае-2013 Гисдоль спас «Хоффенхайм» от вылета во вторую Бундеслигу: попал на «Кайзерслаутерн» в стыках и победил в двух матчах – 3:1, 2:1.
Когда Гисдоль стал главным в «Хоффенхайме», на официальном сайте клуба появился пресс-релиз с такими словами: «В 2009 году его привел в клуб руководитель по развитию спорта и молодежи Бернхард Петерс. В то время перед 39-летним Гисдолем стояла непростая задача – собрать совершенно новый состав команды U23 и мгновенно получить повышение. Тогда «Хоффенхайм» был единственной командой Бундеслиги, у которой резерсвисты играли в пятой лиге. Руководство поставило Гисдолю задачу показывать привлекательный футбол. Спустя несколько месяцев наша молодежь получила титул благодаря свежему атакующему футболу».
• «Гамбург». 52 матча: 16 побед, 10 ничьих и 26 поражений. Разница забитых и пропущенных – 54:84. «Гамбург» уволил Гисдоля по ходу сезона, а через четыре месяца вылетел во вторую Бундеслигу.
• «Кельн». 54 матча: 15 побед, 13 ничьих и 26 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей – 80:102. В первом сезоне в «Кельне» Гисдоль остановился в пяти очках от зоны вылета. На следующий год его уволили за полтора месяца до конца сезона – на момент отставки он не побеждал больше двух месяцев (серия из 8 матчей без побед). «Кельн» в итоге спасался в стыках.
Если кратко говорить об общей проблеме этих клубов при Гисдоле, то у них были косяки во время контратак соперников. Иногда они так увлекались атакующими действиями, что просто слишком медленно откатывались в оборону.
Что говорит о себе сам Гисдоль?
💬 «Я не смотрю футбол как фанат. Я всегда ловлю себя на том, что анализирую игру постоянно. Это нормально, когда ты главный тренер. Но иногда все же нужно отвлекаться от игры и смотреть на нее другими глазами».
💬 «Я ценю современные тенденции футбола и стараюсь адаптироваться под главные. По-другому ты просто не можешь руководить клубом из высшего дивизиона».
💬 «Я слышал, что журналисты говорят, что я играю в атакующий футбол. Это так. Я всегда говорю своим футболистам: «Главное – это показывать привлекательный футбол и получать от этого удовольствие». Да, мы много пропускаем, но почти не играем скучно».