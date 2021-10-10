Кто такой Гисдоль. Он правда удобный кандидат от Рангника? Почему его прошлые команды так много пропускали и висели в зоне вылета?

Кто такой Гисдоль? И почему именно он?

Реально большая тренерская карьера Маркуса Гисдоля началась в 2011 году. По порядку:

С марта-2011 по декабрь-2012 он работал ассистентом главного тренера «Шальке».

С апреля-2013 по октябрь-2015 Гисдоль работал главным в «Хоффенхайме».

С сентября-2016 по январь-2018 он работал главным в «Гамбурге».

С ноября-2019 по апрель-2021 Гисдоль тренировал «Кельн».

Никто в «Локо» спустя 2 часа после назначения не объяснил причину назначения. Но, скорее всего, это связано с Ральфом Рангником. В последнее время развитие «Локомотива» курирует именно Рангник. Нобель Арустамян писал, что он был инициатором увольнения Николича. «Чемпионат» писал, что позже Рангник прорабатывал варианты с заменами Николичу – в список как раз входили и Доменико Тедеско, и Роберт Клаусс.

С Рангником же Гисдоль лишь раз пересекался в своей тренерской карьере. В 2011-м Рангник стал главным тренером «Шальке», а спустя два дня после назначения в тренерском штабе появился Маркус Гисдоль. Правда, в сентябре того года Рангник ушел из «Шальке». Гисдоль продержался там значительно дольше.

Журналист и инсайдер Сергей Егоров назвал причину назначения Гисдоля: «Назначение немцами немца [Маркуса Гисдоля] в «Локо» можно объяснить тем, что Ральф [Рангник] получил тренера, который будет делать и говорить то, что скажут. Формирование всей немецкой бригады, вероятно, завершено, – вероятно, это самый дорогой проект клуба. Никаких иных целей, кроме завоевания титулов, у проекта с такими затратами быть не может».

«Локомотив» в последнее время сильно посвежел (покупает молодых игроков+в основе часто появляются воспитанники). У Гисдоля есть опыт работы с молодыми игроками и и их развития. В «Хоффенхайме» он прокачал вратаря Куна Кастельса, Никласа Зюле, Антони Модеста, Кевина Фолланда, Янника Вестергора и Роберто Фирмино. Всех «Хоффенхайм» позже продал суммарно за 91,5 млн евро.