«Локомотив» странно прощается с Николичем: вместо его фото публикует логотип. Фанаты злятся и вспоминают похожую историю «Спартака»

Сегодня утром стало известно, что Марко Николич разрывает контракт с «Локомотивом». Сначала об этом рассказал его агент, а потом все подтвердилось официально. Ниже по ссылке читайте подробный разбор, почему Николич так внезапно ушел из «Локо».

Николич уходит из «Локомотива» (хотя продлил контакт в мае) – и, похоже, дело не в результатах

Больше всего тут удивляет реакция «Локомотива», который рассказал о новости в соцсетях, прикрепив к ней логотип клуба, а не фото Николича.

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