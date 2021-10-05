«Локомотив» странно прощается с Николичем: вместо его фото публикует логотип. Фанаты злятся и вспоминают похожую историю «Спартака»
Сегодня утром стало известно, что Марко Николич разрывает контракт с «Локомотивом». Сначала об этом рассказал его агент, а потом все подтвердилось официально. Ниже по ссылке читайте подробный разбор, почему Николич так внезапно ушел из «Локо».
Николич уходит из «Локомотива» (хотя продлил контакт в мае) – и, похоже, дело не в результатах
Больше всего тут удивляет реакция «Локомотива», который рассказал о новости в соцсетях, прикрепив к ней логотип клуба, а не фото Николича.
Твиттер
Вконтакте
Телеграм
Фанаты недовольны.
Что за история с фоткой стадиона и «Спартаком»?
Это еще один пример неудачного прощания. В 2018-м «Спартак» объявил об уходе Массимо Карреры фотографией со стадионом. Эта новость на сайте до сих пор висит в оригинальном виде.
Решение пресс-службы тогда комментировал даже сам Каррера:
«Я огорчен тем, как все вышло. Но если так решили, значит, это было правильно. Я с этим смирился и сделал выводы. Фото стадиона? Это часть футбола. Наверное, они решили поставить стадион, имея в виду следующий посыл: «Мы – это «Спартак».
А вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов странно оправдывался:
«Решение об уходе было принято на совете директоров в 10 утра. Я присутствовал на совещании с командой, где было объявление, поблагодарил главного тренера за работу, пригласил на какой-либо из матчей. Времени было мало, поэтому технически не удалось найти подходящее фото. Каррера слишком фотогеничен».