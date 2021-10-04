Николич уходит из «Локомотива» (хотя продлил контакт в мае) – и, похоже, дело не в результатах
«Локомотив» отправляет в отставку Марко Николича. Он проработал в клубе чуть менее полутора лет, поиграл в пяти турнирах. В мае 2020-го он сменил Юрия Семина в разгар пандемии коронавируса. В октябре 2021-го – отставка.
Чем запомнился
🥈🥉 Серебро и бронза в РПЛ.
🏆 Победа в Кубке России.
🔴 Крупные поражения 1:6, 0:5 и 1:5 в РПЛ (от «Зенита», «Краснодара» и «Динамо»).
🟡 Зато ни разу не проиграл «Атлетико» в ЛЧ – 1:1 и 0:0.
Почему отставка выглядит странно
🔸 «Локомотив» идет шестым в РПЛ после десяти туров. От первого места – отставание в шесть очков, но от второго лигочемпионского – всего два. Две трети турнира еще впереди.
🔸 Там же в РПЛ – первое поражение случилось лишь в десятом мире, а меньше «Локо» в нем никто не пропускает (ЦСКА и «Спартак» – столько же).
🔸 В Лиге Европы нет никакого провала. Да, спаслись с «Марселем» (ничья) и были слабы с «Лацио» (поражение). Однако впереди еще четыре тура, как и спаренные матчи с «Галатасараем», где многое и решится.
🔸 В клуб прибыли игроки на общую сумму 30 миллионов евро – фактически новая команда, которой еще нужно сыграться.
🔸 Травмы тоже сказались – не играет Зе Луиш, надолго выбыл Магкеев, различные повреждения у защитников Рыбуса, Мурило и Едвая. Весь 2021-й с сухожилием мучается Антон Миранчук.
🔸 Кризисы были и раньше, но преодолевались. Пять матчей без побед в 2020-м, затем четырехматчевая победная серия. Пять поражений в восьми играх к концу календарного года, затем аж восьмиматчевая победная серия.
Как понять эту отставку
Сменить Семина на Николича решились бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков и гендиректор Василий Кикнадзе.
За неделю до наступления 2021 года Кикнадзе и Мещеряков сдали свои посты Александру Плутнику и Владимиру Леонченко. Позже в клуб пришли Ральф Рангник (руководитель по спорту и развитию клуба) и Томас Цорн (технический директор). Сначала два, потом еще два новых человека для Николича.
Уже в конце июля разные источники писали о недоверии Рангника и Цорна к Николичу. По информации «Чемпионата», они оба не планировали долгосрочно работать с ним, а по данным «СЭ», в качестве замены уже рассматривался Мауро Тассотти. «Локомотив» 1 августа заявил, что менять Николича не планирует.
Позже в прессе в основном мелькали фамилии немецких тренеров. Главные из них – молодые 36-летние специалисты Доменико Тедеско и Роберт Клаус.
Журналист Максим Алланазаров в своем телеграм-канале рассказывал, насколько непростыми были условия у Николича в последние полмесяца:
«В последние месяцы в команде творилась полная неразбериха, игроки тренировалась двумя группами, Николич не имел права определять, готов ли тот или иной футболист к матчу. Мексиканский врач мог сам решать, кто выйдет на поле, а кто нет. Тренер получал список доступных для игр футболистов от мексиканского специалиста и никак не мог влиять на его решения, что вызывало справедливое недовольство Николича».
«Никто из новичков «Локо» с тренером, конечно, не согласовывался. Николич и его штаб часто узнавали все из новостей и видели новичков непосредственно на тренировках».
Все выходит так, будто Цорн и Рангник действительно ждали осечек Николича. Убрать его из-за конфликта с игроками не получилось бы, потому что с ними у тренера очень хорошие отношения.
Как появился повод для отставки
Так как даже промежуточные результаты в турнирах пока не кажутся провальными, убрать Николича могла помочь только какая-нибудь длительная серия неудач. Что вышло у «Локо»:
⭕️ В последних пяти матчах с учетом еврокубков – ноль побед.
⭕️ В них забито всего два гола.
⭕️ В трех матчах РПЛ лишь два очка, причем соперники – «Урал», «Химки» и «Ростов».
А что самое удивительное
«Локомотив» отправляет в отставку тренера, с которым продлил контракт 4,5 месяца назад. В мае 2021-го контракт был продлен на три года. Поэтому сейчас при расторжении будет выплачена серьезная сумма неустойки. В телеграм-канале Сергея Егорова уже называется сумма – три миллиона евро.