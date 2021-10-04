Николич уходит из «Локомотива» (хотя продлил контакт в мае) – и, похоже, дело не в результатах

Чем запомнился

🥈🥉 Серебро и бронза в РПЛ.

🏆 Победа в Кубке России.

🔴 Крупные поражения 1:6, 0:5 и 1:5 в РПЛ (от «Зенита», «Краснодара» и «Динамо»).

🟡 Зато ни разу не проиграл «Атлетико» в ЛЧ – 1:1 и 0:0.

Почему отставка выглядит странно

🔸 «Локомотив» идет шестым в РПЛ после десяти туров. От первого места – отставание в шесть очков, но от второго лигочемпионского – всего два. Две трети турнира еще впереди.

🔸 Там же в РПЛ – первое поражение случилось лишь в десятом мире, а меньше «Локо» в нем никто не пропускает (ЦСКА и «Спартак» – столько же).

🔸 В Лиге Европы нет никакого провала. Да, спаслись с «Марселем» (ничья) и были слабы с «Лацио» (поражение). Однако впереди еще четыре тура, как и спаренные матчи с «Галатасараем», где многое и решится.

🔸 В клуб прибыли игроки на общую сумму 30 миллионов евро – фактически новая команда, которой еще нужно сыграться.

🔸 Травмы тоже сказались – не играет Зе Луиш, надолго выбыл Магкеев, различные повреждения у защитников Рыбуса, Мурило и Едвая. Весь 2021-й с сухожилием мучается Антон Миранчук.

🔸 Кризисы были и раньше, но преодолевались. Пять матчей без побед в 2020-м, затем четырехматчевая победная серия. Пять поражений в восьми играх к концу календарного года, затем аж восьмиматчевая победная серия.