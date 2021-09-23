Теперь судьями России руководит португалец. Он играл в театре, работал на матче-триллере «Локомотива» и уже поднимал судейство в четырех странах

Кто такой Перейра: работал судьей на высшем уровне 13 лет, но не тренировал с 2002-го

В апреле-2022 Витор Перейра отметит 65-летие. За всю жизнь он 13 лет проработал судьей (под статистику берется только работа не ниже высших лиг). Начинал еще в 1989-м, а закончил в 2002-м. Главные моменты из его карьеры и жизни:

• Старт карьеры Витора Перейры-судьи пришелся на 1980-й. Тогда его приглашали на матчи третьей португальской лиги. Тогда он получил не так много за игру, поэтому подрабатывал в энергетической компании EDP.

• Возможно, в середине 70-х Перейра не задумывался о судейской карьере. Он увлекался игрой в театре и участвовал в различных постановках. Перейра сотрудничал с португальскими режиссерами и артистами театра. Не так давно сказал про это: «Возможно, я когда-нибудь вернусь к театру. Я ощущаю себя совершенно свободным человеком».

• В 1989-м начал работать на матчах первой португальской лиги. За них получал в районе 30 долларов.

• В 1996-м работал на матче финала Кубка Португалии, в котором «Бенфика» обыграла «Спортинг» 3:1. Матч запомнился смертью фаната до перерыва. Перейра, посоветовавшись с другими арбитрами, продолжил встречу – чтобы избежать беспорядков. Это был единственный финал в карьере Перейры, в котором: а) Победителю не вручали кубок; б) Судьи не получали памятные медали.