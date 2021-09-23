Теперь судьями России руководит португалец. Он играл в театре, работал на матче-триллере «Локомотива» и уже поднимал судейство в четырех странах
13 сентября РФС попрощался с Виктором Кашшаи, который полтора года занимал должность главы судейского Департамента РФС. Спустя 10 дней РФС нашел ему замену. Теперь главой судейского Департамента будет португалец Витор Перейра. Перейра подписал двухлетний контракт с РФС и на первой пресс-конференции на новой должности сказал:
«Работа в российском футболе является для меня новым вызовом, и я хочу поблагодарить руководство РФС за предоставленную мне возможность. Российские арбитры, как мужчины, так и женщины, обладают большим потенциалом, который нам предстоит реализовать. Впереди нас ждет большая и кропотливая работа, но не сомневаюсь, что, объединив усилия, мы сможем достичь наших целей и вывести судейство в России на новый уровень».
Кто такой Перейра: работал судьей на высшем уровне 13 лет, но не тренировал с 2002-го
В апреле-2022 Витор Перейра отметит 65-летие. За всю жизнь он 13 лет проработал судьей (под статистику берется только работа не ниже высших лиг). Начинал еще в 1989-м, а закончил в 2002-м. Главные моменты из его карьеры и жизни:
• Старт карьеры Витора Перейры-судьи пришелся на 1980-й. Тогда его приглашали на матчи третьей португальской лиги. Тогда он получил не так много за игру, поэтому подрабатывал в энергетической компании EDP.
• Возможно, в середине 70-х Перейра не задумывался о судейской карьере. Он увлекался игрой в театре и участвовал в различных постановках. Перейра сотрудничал с португальскими режиссерами и артистами театра. Не так давно сказал про это: «Возможно, я когда-нибудь вернусь к театру. Я ощущаю себя совершенно свободным человеком».
• В 1989-м начал работать на матчах первой португальской лиги. За них получал в районе 30 долларов.
• В 1996-м работал на матче финала Кубка Португалии, в котором «Бенфика» обыграла «Спортинг» 3:1. Матч запомнился смертью фаната до перерыва. Перейра, посоветовавшись с другими арбитрами, продолжил встречу – чтобы избежать беспорядков. Это был единственный финал в карьере Перейры, в котором: а) Победителю не вручали кубок; б) Судьи не получали памятные медали.
• Возможно, самый большой скандал в карьере Перейры-судьи случился в 2002 году. Тогда он работал на ЧМ-2002 и не увидел нарушения правил в матче Дании и Франции. В той встрече датчане победили со счетом 2:0. А свой мяч Томассон забил с нарушением правил: залетел в штрафную французов, сфолил на Десайи и забил. Перейра не отреагировал на этот фол.
• За карьеру Перейра добрался до матчей чемпионата Португалии, ЧМ, Суперкубка УЕФА, финала Кубка УЕФА.
• Витор Перейра трижды обслуживал матчи русских клубов в еврокубках. В 1998-м – полуфинал Кубка обладателей кубков «Штутгарт» – «Локомотив» (2:1) и четвертьфинал Кубка УЕФА «Спартак» – «Аякс» (1:0). В 2001-м – переигровку в отборочном раунде Лиги чемпионов «Тироля» и «Локомотива».
«Локомотив» выиграл два матча 3:1 и 1:0, но потом УЕФА аннулировал результат второй встречи – желтую карточку случайно получил Маминов, а не Пименов (у которого уже было предупреждение, это было бы вторым). «Тироль» опротестовал этот момент, потому что в протоколе судья Марио ван дер Энде указал Маминова как наказанного игрока – УЕФА принял апелляцию.
Ответная встреча прошла при более 40 ударах «Тироля», но Нигматуллин пропустил лишь один гол. Судил эту встречу Перейра – он видел, как «Локо» выходил в Лигу чемпионов.
Перейра возглавлял судейские департаменты в Греции, Чехии, Португалии и Бразилии. Однажды его обвиняли в работе в пользу одного клуба
С 2011-го Витор Перейра перешел на административную работу и возглавлял судейские Департаменты в нескольких странах:
- 2011-2015 – Португалия.
- 2016 – Бразилия.
- 2017-2020 – Греция. Там он ввел моду на появление иностранных судей. Например, финал Кубка Греции-2018 обслуживал испанец Давид Борбалан – такого не было в стране 40 лет.
- 2021 – Чехия. В это время он жил в Португалии и посещал Чехию только по рабочим вопросам. Короткие визиты он объяснял антиковидными ограничениями. В результате судьями в Чехии он руководил не более 6 месяцев.
Родной язык Перейры – португальский. Но он спокойно изъясняется на испанском, французском и английском. За годы работы в Департаментах с ним был связан один большой медийный скандал. В 2015-м бывший арбитр Марко Феррейра обвинил Перейру в работе в пользу «Бенфики»:
«Перейра позвонил мне перед игрой и попросил отнестись к ней с максимальной осторожностью, чтобы не произошло лишних случаев. Ничего подобного он не делал, такое было только перед матчами «Бенфики».
После назначения на должность главы судейского Департамента РФС Перейра прокомментировал этот эпизод:
«Мой любимый клуб в Португалии – «Спортинг», это злейший враг «Бенфики». И этим все сказано».
Почему именно Перейра – объясняет РФС
После назначение Перейры по этому поводу выступил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. Главные фразы из его выступления:
1. «Перед ним стоит несколько задач. Одна из них – анализ текущей судейской ситуации, также реформа системы обучения судей, количество школ обучения не соответствует реально обучающимся».
2. «Принципиальный вопрос для нас – создание единой методологической базы обучения, Витор является создателем книги «Программа, Таланты и Наставники», она будет переведена на русский язык. Она станет основной для обучения наших судей».
3. «Мы проанализировали и посчитали, что из кандидатов, их было около трех, он являлся лучшим, нам очень повезло, что Витор согласился. Это серьезный вызов, предстоит завершить реформы. Отзывы о его работе есть в прессе, поэтому сочетания опыта – главное. Россиян не рассматривали вообще».