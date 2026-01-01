Витор Перейра

Дата рождения
21 апреля 1957 г.
Факт
С 1989 по 2002 годы работал на матчах чемпионата Португалии
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Витор Перейра – новый глава департамента судейства РФС. Он работал на этой же должности в Португалии, Чехии, Бразилии и Греции
#Витор Перейра
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Теперь судьями России руководит португалец. Он играл в театре, работал на матче-триллере «Локомотива» и уже поднимал судейство в четырех странах
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#Витор Перейра
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