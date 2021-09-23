Витор Перейра
РФС
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#Витор Перейра #РФС

Витор Перейра – новый глава департамента судейства РФС. Он работал на этой же должности в Португалии, Чехии, Бразилии и Греции

час назад

13 сентября – Виктор Кашшаи ушел с должности главы департамента судейства РФС.

23 сентября – РФС нашел замену Кашшаи. Его место занял португалец Витор Перейра:

  • Ему 64 года.
  • Бывший судья категории ФИФА.
  • Работал судьей с 1989-го по 2002-й.
  • В 2011 году возглавил судейский комитет Федерации футбола Португалии.
  • В 2016 году Перейра стал руководителем комитета по оценке арбитров Бразильской конфедерации футбола.
  • В 2017-м получил назначение на должность руководителя департамента судейства Греческого футбольного союза.
  • В 2021-м стал руководителем судейского комитета Федерации футбола Чехии.
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Источник:
официальный сайт РФС
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