Витор Перейра
Дата рождения
21 апреля 1957 г.
Факт
С 1989 по 2002 годы работал на матчах чемпионата Португалии
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Витор Перейра – новый глава департамента судейства РФС. Он работал на этой же должности в Португалии, Чехии, Бразилии и Греции
#Витор Перейра