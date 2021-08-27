Узнаем соперников «Локомотива» и «Спартака» по деталям: бывший тренер «Зенита», самые дорогие игроки ЛЕ и возвращение мема про Фалькао

«Наполи»

За всю историю «Спартак» и «Наполи» встречались в официальных встречах дважды. Оба раза – нулевая ничья. Но это были встречи в рамках 1/8 финала Кубка чемпионов, поэтому после второй была серия пенальти. И «Спартак» выиграл ее (5:3).

Именно после ответной встречи со «Спартаком» отношения Диего Марадоны с «Наполи» начали портиться. Он вообще не хотел ехать на матч, но руководство клуба заставило его и распорядилось, чтобы: а) Марадона остался в запасе; б) Вместо десятого номера у Марадоны был 16-й.

Марадона в итоге вышел на замену и реализовал свой пенальти в серии. Правда, после игры менеджер клуба Лучано Моджи кричал: «Марадона заплатит за свои ошибки!»

Еще тесная связь «Наполи» и России – Лучано Спаллетти, который пять лет, с 2009-го по 2014-й, тренировал «Зенит». За это время Спаллетти дважды стал чемпионом, взял по одному Кубку и Суперкубку страны.