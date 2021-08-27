Узнаем соперников «Локомотива» и «Спартака» по деталям: бывший тренер «Зенита», самые дорогие игроки ЛЕ и возвращение мема про Фалькао
Завершилась жеребьевка Лиги Европы. Все группы вы можете увидеть в отдельной новости. Расклад по русским клубам:
- «Спартак» попал в группу С. Там сыграет с «Наполи», «Лестером» и «Легией».
- «Локомотив» начнет еврокубковое путешествие в группе Е с «Лацио», «Марселем» и «Галатасараем».
Мы собрали все факты о соперниках наших клубов в Лиге Европы.
Группа «Спартака»
«Наполи»
За всю историю «Спартак» и «Наполи» встречались в официальных встречах дважды. Оба раза – нулевая ничья. Но это были встречи в рамках 1/8 финала Кубка чемпионов, поэтому после второй была серия пенальти. И «Спартак» выиграл ее (5:3).
Именно после ответной встречи со «Спартаком» отношения Диего Марадоны с «Наполи» начали портиться. Он вообще не хотел ехать на матч, но руководство клуба заставило его и распорядилось, чтобы: а) Марадона остался в запасе; б) Вместо десятого номера у Марадоны был 16-й.
Марадона в итоге вышел на замену и реализовал свой пенальти в серии. Правда, после игры менеджер клуба Лучано Моджи кричал: «Марадона заплатит за свои ошибки!»
Еще тесная связь «Наполи» и России – Лучано Спаллетти, который пять лет, с 2009-го по 2014-й, тренировал «Зенит». За это время Спаллетти дважды стал чемпионом, взял по одному Кубку и Суперкубку страны.
«Лестер»
В XXI веке «Лестер» в четвертый раз участвует в еврокубках, и во второй раз подряд – в Лиге Европы. Transfermarkt составил сборную самых ценных игроков группового этапа Лиги Европы. Три позиции в этой команде заняли футболисты «Лестера»: Мэддисон (55 млн евро), Сеюнджу (45) и Перрейра (30).
Что касается сравнения трансферных стоимостей, то «Лестер» значительно дороже. Он стоит 557,1 млн евро. «Спартак» – 141,6.
«Лестер» никогда не встречался с российскими командами. Единственная его связь с РПЛ – Ахмед Муса, который перешел туда в 2016-м, отыграл 33 матча, забил 5 голов, а потом стал кататься по миру.
В прошлом сезоне «Лестер» под руководством Брендана Роджерса занял пятое место и напрямую вышел в Лигу Европы.
«Легия»
В последний раз «Легия» играла против «Спартака» в 2011-м, и случилось это в квалификационном раунде Лиги Европы. Тогда все закончилось достаточно печально для «Спартака». В первом матче была ничья 2:2. Во второй встрече «Легия» победила – 3:2, а один из голов даже забил Мацей Рыбус.
Сегодняшняя «Легия» – достаточно молодой коллектив (средний возраст – 25 лет), и в нем есть знакомые имена: Бартош Капустка, Артур Енджейчик и Артур Боруц. Самый дорогой игрок – Лукиньяс. Transfermarkt оценивает центрального бразильского защитника в 3,5 млн евро, и этим летом у него была возможность переехать в Италию – им активно интересовался «Кальяри».
Главный тренер команды Чеслав Михневич говорит: «Было бы здорово попасть в группу с русскими клубами. До России недалеко лететь. Да и исторически «Легия» играет классные матчи против русских команд. Но это не значит, что нас ждут легкие игры, нет».
Группа «Локомотива»
«Лацио»
«Локомотив» и «Лацио» лишь дважды встречались в официальных турнирах – оба раза были в полуфинале Кубка Европейских чемпионов в 1999-м. И тогда в финал вышел именно «Лацио».
Главная связь двух команд – 32-летний эквадорский нападающий Фелипе Кайседо. Тот отыграл в «Локомотиве» 2 года, забил 15 голов в 63 матчах. А потом Кайседо транзитом через «Аль-Джазиру» и «Эспаньол» оказался в «Лацио» в 2017-м. Кайседо мог уйти еще зимой: тогда он поссорился с бывшим главным тренером Симоне Индзаги. Сейчас шансы на трансфер сохраняются: он вроде как не нужен Сарри, зато срочно понадобился «Дженоа».
«Лацио» точно будет готов к «Локо» благодаря главному тренеру. В сезоне-2019/20 Лиги чемпионов Маурицио Сарри дважды встречался с «Локомотивом» в статусе главного тренера «Ювентуса». И оба раза Сарри побеждал.
«Марсель»
«Локомотив» и «Марсель» никогда не встречались в еврокубках. Зато в составе «Локо» есть футболисты, которые играли против «Марселя» в чемпионате Франции:
- Пабло – в составе «Бордо».
- Мацей Рыбус – в составе «Лиона».
- Франсуа Камано – в составе «Бордо».
«Марсель» в прошлом сезоне – пятое место, классная атакующая игра. «Марсель» в этом сезоне – вялость, четыре очка в двух матчах и большой скандал на старте сезона Лиги 1. Клуб приехал в гости к «Ницце», и один из ее фанатов запустил в Пайета бутылку. Так началась толкотня, по итогам которой «Марсель» отказался продолжать встречу.
В лидера «Марселя» прилетела бутылка – тот швырнул ее обратно. Так началась массовая драка: фанаты выбежали на поле, у игроков ссадины на шее, с кулаками летел даже тренер
«Галатасарай»
В последний раз «Локомотив» и «Галатасарай» встречались в Москве в октябре-2018. И тогда победил «Локо» – 2:0. Из того состава «Локомотива», что вышел с первых минут, остались только четыре игрока: Гильерме, Рыбус, Антон Миранчук и Смолов.
Зато сейчас в Москву приедет герой многолетних мемов Радамель Фалькао («Фалькао к нам не приедет»). Пресс-служба «Локо» уже отреагировала на это шуткой.
Как дела у «Галатасарая» в новом сезоне чемпионата Турции? Да неплохо. После двух туров у него третье место и шесть очков. Но внутри клуба произошел скандал, о котором мы писали здесь:
Игрок «Галатасарая» дважды ударил партнера по лицу и получил красную. Тот резко попросил меньше критики