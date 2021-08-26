Узнаем соперников «Зенита» по деталям: бомбардир матчей с Россией и почти самый дешевый клуб Лиги чемпионов
Завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22. Все группы смотрите в отдельной новости. Соперники «Зенита»: «Челси», «Ювентус» и «Мальме». «Зенит» попал в группу H. Жеребьевку проводил бывший игрок «Зенита» Бранислав Иванович – это он доставал все команды. Майкл Эссьен отправлял их по группам.
Мы собрали главное, что нужно знать о соперниках «Зенита».
«Челси»
«Зенит» и «Челси» никогда не играли друг с другом. Зато Санкт-Петербург – один из любимых городов для Ромелу Лукаку. Новичок «Челси» постоянно приезжает туда вместе с Бельгией. Он забивал в Санкт-Петербурге во время разгромного матча против России (4:1) в 2019-м. На Евро Бельгия выиграла у России со счетом 3:0. Лукаку там вообще оформил дубль.
Связь «Зенита» и «Челси» есть в трансферах. В 2017 году Бранислав Иванович переходил из «Челси» в «Зенит» свободным агентом. Позже Иванович рассказывал, что владелец «Челси» Роман Абрамович оказал огромное влияние на его карьеру и поменял футбол. В «Челси» играл бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков. Сейчас он без клуба, но карьеру не завершал.
«Челси» – действующий победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА. Прямо сейчас это одна из главных команд всего мира. Менди, Канте, Жоржиньо и Тухель получили индивидуальные награды на церемонии жеребьевки. Жоржиньо – лучший игрок сезона по версии УЕФА, Тухель – лучший тренер. Это главные награды от УЕФА.
«Ювентус»
«Зенит» и «Ювентус» играли в Лиге чемпионов сезона-2008/09. Тогда они тоже попали в одну группу. Матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 0:0, а в игре в Турине единственный мяч забил Дель Пьеро. Ту игру хорошо помнит защитник Кьеллини, который тогда провел все 90 минут. Сейчас Кьеллини уже 37, но он все еще основной игрок «Ювентуса».
Со стороны «Зенита» матчи с «Ювентусом» помнят сотрудники тренерского штаба. Александр Анюков тогда играл в основе, Тимощук был в запасе. Перед началом этого сезона «Ювентус» уволил Пирло – там теперь снова работает Аллегри. По стоимости состава «Зенит» проигрывает «Ювентусу» в четыре раза (171 млн < 655 млн).
Клаудио Маркизио – главный игрок, который связал «Зенит» и «Ювентус». Маркизио воспитывался в «Ювентусе», проводил там всю карьеру. Потом неожиданно сорвался в Россию – в «Зенит». Здесь Маркизио залечивал травмы. Провел всего сезон, а дальше просто завершил карьеру. «Ювентус» и «Зенит» остались главными клубами в его игровой жизни.
«Мальме»
Transfermarkt пишет, что Анель Ахмедходжич – самый дорогой игрок «Мальме». Он оценивается в 4 миллиона евро. Разница с «Зенитом» видна даже по летней трансферной политике. Клаудиньо перешел в «Зенит» за 12 миллионов евро – в три раза дороже стоимости Ахмедходжича. Сердар Азмун пока остается самым дорогим игроком «Зенита» (25 миллионов).
Даже так «Зенит» занимает 25-е место по общей стоимости состава среди всех участников Лиги чемпионов (171 миллион евро). «Мальме» в этом рейтинге идет еще ниже – на 31-м месте из 32-х. Общая стоимость состава «Мальме» составляет всего 26 миллионов евро. Дешевле оценивается только состав «Шерифа» (13 миллионов).
Достоинство «Мальме» – атакующая линия. Команда забивает больше всех в чемпионате Швеции: 36 голов за 16 матчей. Звездой остается Антонио Чолак, который перешел в «Мальме» перед этим сезоном. Его статистика: 13 матчей, восемь голов, два ассиста. «Мальме» попал в Лигу чемпионов через квалификацию. Соперниками были ХИК, «Рейнджерс» и «Лудогорец».