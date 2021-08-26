Узнаем соперников «Зенита» по деталям: бомбардир матчей с Россией и почти самый дешевый клуб Лиги чемпионов

«Челси»

«Зенит» и «Челси» никогда не играли друг с другом. Зато Санкт-Петербург – один из любимых городов для Ромелу Лукаку. Новичок «Челси» постоянно приезжает туда вместе с Бельгией. Он забивал в Санкт-Петербурге во время разгромного матча против России (4:1) в 2019-м. На Евро Бельгия выиграла у России со счетом 3:0. Лукаку там вообще оформил дубль.

Связь «Зенита» и «Челси» есть в трансферах. В 2017 году Бранислав Иванович переходил из «Челси» в «Зенит» свободным агентом. Позже Иванович рассказывал, что владелец «Челси» Роман Абрамович оказал огромное влияние на его карьеру и поменял футбол. В «Челси» играл бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков. Сейчас он без клуба, но карьеру не завершал.

«Челси» – действующий победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА. Прямо сейчас это одна из главных команд всего мира. Менди, Канте, Жоржиньо и Тухель получили индивидуальные награды на церемонии жеребьевки. Жоржиньо – лучший игрок сезона по версии УЕФА, Тухель – лучший тренер. Это главные награды от УЕФА.