Жеребьевка групп Лиги чемпионов: «Зенит» сыграет с «Челси» и «Ювентусом», «Ман Сити» – с «ПСЖ», «Бавария» – с «Барселоной»

Сегодня в Стамбуле прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2021/22. В турнире сыграют 32 команды из 15 стран.

«Шериф» вышел в групповой этап Лиги чемпионов – первый молдавский клуб, который сыграет на этой стадии

Группа А: «Манчестер Сити», «ПСЖ», «РБ Лейпциг», «Брюгге».

Группа В: «Атлетико», «Ливерпуль», «Порту», «Милан».

Группа С: «Спортинг», «Боруссия» Д, «Аякс», «Бешикташ».

Группа D: «Интер», «Реал», «Шахтер», «Шериф».

Группа E: «Бавария», «Барселона», «Бенфика», «Динамо» К.

Группа F: «Вильярреал», «Манчестер Юнайтед», «Аталанта», «Янг Бойз».

Группа G: «Лилль», «Севилья», «Зальцбург», «Вольфсбург».

Группа Н: «Челси», «Ювентус», «Зенит», «Мальме».

Действующий победитель Лиги чемпионов – «Челси». Он выигрывал кубок дважды.

Первый тур группового этапа пройдет 14 и 15 сентября. Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.