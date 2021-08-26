«Шериф» вышел в групповой этап Лиги чемпионов – первый молдавский клуб, который сыграет на этой стадии

Путь «Шерифа» к групповому этапу ЛЧ:

Пройден «Теуту».

Обыгран «Алашкерт».

Пройдена «Црвена Звезда».

В финальной стадии пройдено загребское «Динамо».

Теперь «Шериф» сыграет на групповой стадии Лиги чемпионов. Это первый молдавский клуб, который добрался до финального раунда ЛЧ. И это первое попадание «Шерифа» в группу еврокубков с сезона-2010/11 – тогда он выступал в Лиге Европы.